Con el fin de analizar la polémica por el fin abrupto de las retenciones cero y el tuit del diputado Fernando Iglesias, que vinculó el voto del campo con los beneficios impositivos, este medio se comunicó con el ex secretario de Agricultura y productor agropecuario, Néstor Roulet.

Néstor Roulet cuestionó la mirada del voto rural: “Habitualmente, la gente que no vive en el interior productivo tiene un concepto totalmente equivocado, cree que el campo es toda la ruralidad y no es así. Es muy distinto decir el productor agropecuario donde indiscutiblemente es un por ciento de la ruralidad y tal vez no sea tan importante en la cantidad de votos. Somos, para que tengan una idea, 400.000 productores”.

Falta de información sobre lo que ocurre en el agro

Asimismo, señaló la desconexión con la realidad del agro: “Hasta en el mismo pueblo no conocen la realidad del campo, entonces es un ignorante en este sentido porque él tiene que saber si el legislador, y realmente yo lo creo un tipo más inteligente, tiene que diferenciar lo que es la ruralidad y lo que es el productor agropecuario”.

Sobre la utilización política de los beneficios económicos, Roulet sostuvo: “Nosotros en realidad estamos en contra de todo eso que es plan platita, plan de esto, plan del otro, porque en realidad lo que nos interesa es que haya estabilidad, que produzcamos”.

Algunos productores se quedaron sin acceder al beneficio

A su vez, criticó el mecanismo de las retenciones cero: “No hubo oportunidad para la gente del campo de vender. Se anotaron 20 millones de toneladas de grano y solamente se compraron 6 millones, un 30%. El resto lo ganó parte de la cadena y todo realmente apurado, cosa que en el campo no estamos acostumbrados”.

Por otro lado, el ex secretario de Agricultura advirtió: “Si te cambia la regla de juego de un día para el otro, solamente por ser un año electoral, estamos todos en el horno. Realmente esto no sirve para la estabilidad del país”.

También cuestionó la legalidad de la operatoria: “Hay una ley que dice que para anotar una declaración jurada tenés que tener los granos. Ahora ellos sacaron un decreto, el 186 me parece, donde quisieron asaltar con una resolución o un decreto una ley. Bueno, eso no corresponde”.