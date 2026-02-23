Niveles inéditos en el dólar mayorista: “No hay mucha chance de que haya una reacción significativa del precio”

El operador de PR Cambios, Gustavo Quintana, conversó con Canal E y se refirió a que el dólar mayorista perforó los $1.400 y profundiza una racha bajista que sorprende al mercado.

“Lo último operado en el mercado mayorista del dólar, 1.368. Niveles inéditos que no se veían desde octubre del año pasado”, afirmó Gustavo Quintana. Sobre la dinámica inmediata, señaló: “Da la sensación que no hay mucha chance de que haya una reacción significativa del precio, del tipo de cambio mayorista”.

Se estima una reacción del dólar en el corto plazo

Sin embargo, anticipó posibles movimientos técnicos: “Probablemente a partir del miércoles, cuando empiezan las compensaciones y cierre de posiciones que vencen el viernes, observemos alguna reacción del tipo de cambio”.

Quintana atribuyó la caída a un fuerte flujo de divisas: “En el mercado de cambios oficiales el flujo de ingresos es constante y es genuino”. Sobre la misma línea, detalló las fuentes: “Hay ingresos por el sector agroexportador, que sigue comercializando bien, todavía tiene para vender de la cosecha fina”.

A qué se debe el mayor flujo de divisas

También mencionó otros ingresos: “Minería y combustible están haciendo ventas al exterior”. Y sumó financiamiento corporativo: “Están ingresando los dólares, parte de los dólares pendientes de ingresos, de obligaciones negociables colocadas finamente pasado”.

Del lado de la demanda, el entrevistado explicó: “Hay una demanda muy comprimida, hay una demanda estacionalmente baja, hay menor nivel de actividad”. En ese contexto, proyectó: “Es probable que en marzo asistamos a algún refugio. No lo veo en forma significativa”.

Aunque el escenario actual es bajista, advirtió que. “todas las rachas están para cortarse y en algún momento el mercado va a aflojar”. Sobre el segundo semestre, planteó: “Yo creo que el 2026 tiene unas buenas perspectivas en materia de ingresos de divisas para el país”.