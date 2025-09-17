Nuevas complicaciones el campo: “Estamos viendo picos de lluvias en 70 u 80 milímetros”

La vocera del Servicio Meteorológico Nacional, Cindy Fernández, en contacto con Canal E, advirtió sobre el ingreso de un frente frío que traerá tormentas intensas, lluvias abundantes y un marcado descenso de temperaturas.

Cindy Fernández explicó que, “todavía en el día de hoy y parte de mañana todo lo que es el norte y el centro de Argentina va a seguir con el ingreso de aire que es templado, aire bastante cálido, pero que también tiene bastante contenido de humedad”.

Sube la temperatura en la franja central de Argentina

Asimismo, detalló que, “en la franja central de Argentina, probablemente los valores térmicos estén alcanzando o superando los veinticinco grados, mientras que en el norte podemos estar con valores cercanos a los treinta y cinco grados”.

Fernández anticipó que, “a partir del mediodía y la tarde, varias zonas con tormentas, tormentas que van a afectar, por un lado, lo que es el sur de La Pampa, el norte de Patagonia, y el sudoeste bonaerense. Atención, zona, por ejemplo, de Bahía Blanca”.

Se esperan tormentas intensas

A su vez, advirtió que, “simultáneamente también a partir de la tarde de hoy hacia el norte de Argentina, parte de norte de Córdoba, parte del centro y norte de Santa Fe, Santiago del Estero, parte de Salta, Formosa, Chaco, también va a tener la generación de algunas tormentas intensas”.

La entrevistada hizo foco en el impacto del frente frío: “Hay que prestarle mucha atención a la situación que se va a estar dando entre el viernes y el sábado, porque ahí es cuando llega esta masa de aire bien fría, un frente frío bastante intenso, que va a estar generando tormentas que se van a desplazar desde el norte de Patagonia, afectando toda la región de Cuyo, la región Pampeana, especialmente el día sábado, y que luego se van a extender hacia el norte de Argentina”.

Luego, señaló que, “estamos viendo picos de lluvias que pueden estar superando los setenta o los ochenta milímetros en la región Pampeana, zona que ya está bastante complicada y comprometida con excesos hídricos”.