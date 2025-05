Nuevo escenario para el dólar: “Pasamos a otro régimen cambiario, mucho más sano para las reservas del Banco Central”

El asesor económico, Gerardo Sánchez, analizó para Canal E el nuevo escenario cambiario tras la reciente suba del dólar mayorista y explicó el giro del Gobierno hacia un modelo de mayor volatilidad en el tipo de cambio. También cuestionó la estrategia de financiamiento externo basada en la cuenta financiera y advirtió sobre el impacto macroeconómico del nuevo bono en pesos.

Gerardo Sánchez explicó que la suba del dólar responde al cambio de estrategia oficial: “Yo creo que es parte del nuevo régimen cambiario, tener mayor volatilidad”. Y agregó: “Pasamos a otro régimen cambiario, mucho más sano para la reserva del Banco Central, no tener que intervenir”.

Cuáles son las consecuencias del Bonte 2030

Sin embargo, alertó sobre las consecuencias: “La cara de la otra moneda es que va a tener una volatilidad, vas a depender más de la entrada, por ejemplo, de la gruesa en este momento, vas a depender de la oferta y la demanda”.

Sánchez aclaró que, “el Banco Central se tiene que quedar afuera de ese juego porque no está en las bandas”, y aunque tiene “algunas opciones de poder intervenir, no lo van a hacer porque prefieren que ese juego esté más limpio”. No obstante, reconoció que hubo excepciones: “El 7 de mayo con la intervención en futuros, tan pero tan fuerte, ya demostró con los futuros”.

Cambios en el régimen cambiario

En otra instancia, comparó el nuevo modelo con el anterior: “Teníamos un régimen cambiario que no era volátil sino que era totalmente rígido, pero como consecuencia tenía una sangría de reserva que era insostenible”. En cambio, destacó: “El Banco Central ya no tiene esa sangría, por lo menos de ese tipo. Tenemos la sangría de la deuda, que es otra cosa”.

En cuanto al nuevo bono Bonte 2030, el asesor económico opinó: “Creo que después de la experiencia del 2018, que tenemos incluso la misma autoridad en Economía con un bono muy parecido, se decidió salir en este momento a buscar dólares en el mercado”.

En este sentido, explicó que el Gobierno “tuvo que convalidar esa tasa” del 29,5% y que “se podría haber esperado un poco y quizás tener que pagar un premio menor”. Según desarrolló: “Hay una señal del Gobierno a decir, yo a toda costa voy a tratar de que el dólar se mantenga cercano a la banda inferior”.