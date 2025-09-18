Nuevo sistema de tipificación bovina: “Es un primer paso en un camino positivo donde no sea todo lo mismo”

El consultor ganadero, Fernando Canosa, pasó por Canal E y se refirió a la implementación del nuevo sistema de tipificación bovina, el escenario de precios de la carne hacia fin de año, la vacunación contra la fiebre aftosa y el rumbo económico del país.

Fernando Canosa explicó en qué consiste la nueva metodología: “Es un sistema de tipificación que de alguna manera lo que hace es calificar las medias reses que van a faena por la cantidad de hueso que tiene, la cantidad de carne, la cantidad de músculo y en síntesis para que se entienda cuál es la calidad de esa media res”.

Cuál es el alcance de la tipificación bovina

Asimismo, destacó la importancia de la medida: “Ya tenemos aproximadamente un 90% de la faena nacional que está bajo tipificación y esto va a pasar a ser en poco tiempo más algo habitual. Creo que es un primer paso en un camino positivo donde no sea todo lo mismo, sino que además el productor pueda calificar y que esto se traduzca en un pago diferencial en un futuro”.

Canosa subrayó que no implica grandes inversiones: “No es un gasto extra, fundamentalmente es tener una persona capacitada que sepa ver esa media res y que sepa decir cuál es la calidad de esa media res”.

Las nuevas implementaciones relacionadas con el ámbito internacional

Sobre el impacto internacional, sostuvo: “Sin ninguna duda, eso va en ese camino y hay pasos más adelante en calificarlo de alguna manera con estrellas, como hacen los australianos, como hacen los americanos, lo importante es que se haya puesto en marcha”.

El entrevistado también describió el escenario global. “Estamos en un momento muy particular, en un mundo que está ávido de carne, o sea, falta carne en el mundo porque ha habido caída de stock en Estados Unidos, en Australia, en Europa, inclusive en Argentina por la sequía”, comentó.

Sobre el consumo local, resaltó: “No se avizora hacia fin de año ningún gran aumento de precios, sí claramente que los precios estén firmes por una situación de demanda muy alta y una situación de oferta restringida”.