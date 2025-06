Ola polar al sector agropecuario: “No estamos teniendo una situación extrema de anormalidad”

El meteorólogo y especialista en mercado de granos, Germán Iturriza, conversó con Canal E y explicó el fenómeno detrás de estas temperaturas extremas y brindó un detallado relevamiento térmico nacional.

“Es una combinación de altas y bajas presiones. Estamos en invierno, tampoco es que estamos teniendo una situación extrema de anormalidad, pero sí bastante más fuerte de lo que estamos acostumbrados”, sostuvo Germán Iturriza.

Cuáles fueron las temperaturas en distintos puntos del país

Asimismo, repasó los valores térmicos más bajos registrados en distintos puntos de Argentina: “Villarreal o San Luis, menos 12 grados. La Bulash, menos 5. General Pico, menos 7. Santa Rosa, menos 7. Bahía Blanca, menos 1. Neuquén, menos 11. Maquinchao, Chapelco, Bariloche, menos 13, menos 17”.

Iturriza también destacó el trabajo del Servicio Meteorológico Nacional: “Yo venía trabajando también en el Servicio Meteorológico Nacional, en este sistema de alerta temprana que tienen. Todavía quedan algunas zonas en condición de aviso naranja o ya tendiendo a estar verde. Porque esto se mueve rápidamente”.

Dónde se desarrolla el fenómeno

Respecto a la capital y la costa bonaerense, explicó que, “tenemos ahí justo sobre la costa de la provincia de Buenos Aires esta baja presión desarrollándose”, lo que genera precipitaciones que “pueden dejar alguna caída de nieve”.

El especialista aclaró que no necesariamente se trata de un evento sin precedentes: “La costa del sur de la provincia de Buenos Aires suele tener algunos episodios. No logra nunca ser de interior. Se me vienen recuerdos de algunos inviernos 2007, 2009, donde han sido bastante crudos”.

Sin embargo, reconoció que, “hay que ir a los registros y hacer el laburo fino, habría que hacer un laburo estadístico como para destacar si es muy anómalo”.