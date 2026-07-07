Omar Plaini en “QR!”: “La CGT va a llevar adelante un plan de lucha permanente”

El secretario general del Sindicato de Canillitas y dirigente de la CGT, Omar Plaini, aseguró que la central obrera prepara un “plan de lucha de carácter permanente” contra las políticas del Gobierno nacional y adelantó que se realizarán distintas medidas durante los próximos meses.

Las declaraciones fueron realizadas en el programa “QR!” de Canal E, conducido por Pablo Caruso, donde el dirigente sindical también se refirió a la victoria de la Selección argentina ante Egipto en el Mundial y analizó el rol del movimiento sindical frente al escenario político y económico del país.

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“Hay una planificación de un plan de lucha que va a ser de carácter permanente, que va a empezar con distintas medidas”, afirmó Plaini al ser consultado sobre las próximas acciones de la CGT.

El dirigente explicó que la estrategia no estará centrada únicamente en una medida de fuerza como un paro general, sino en una serie de acciones progresivas. “Cuando iniciás un plan de lucha, lleva varias etapas”, sostuvo, y remarcó que una medida directa también afecta a los propios trabajadores por la pérdida de ingresos.

Plaini habló de una CGT movilizada contra el Gobierno

Durante la entrevista, Plaini señaló que la CGT, junto con otras centrales sindicales y organizaciones como la CTA y la UTEP, analiza distintas iniciativas para reclamar por la situación de los trabajadores.

“Estamos en un momento donde hay tres sectores que están sufriendo fuertemente las consecuencias de este modelo del Gobierno nacional: la industria, los servicios y el comercio”, afirmó.

En ese sentido, cuestionó la situación de las pequeñas y medianas empresas y aseguró que hubo una pérdida de empleo registrado. “Han cerrado más de 23.000 pymes, hay más de 300.000 puestos de trabajo de carácter registrado que se han perdido”, expresó.

Además, adelantó que una de las primeras acciones será acompañar a los jubilados y que luego continuarán con otras medidas vinculadas a la salud, la educación y los distintos sectores productivos.

Críticas al Gobierno de Milei y cuestionamientos por la representación política

Durante la conversación con Caruso, Plaini criticó duramente al Gobierno de Javier Milei y afirmó que existe una crisis de representación que atraviesa a distintos sectores de la sociedad.

“Hay una crisis muy profunda que tiene que ver con la representación, con la representatividad”, sostuvo, y agregó que el sindicalismo también debe revisar sus propias estructuras para adaptarse al nuevo escenario.

En esa línea, planteó que las organizaciones deben recuperar credibilidad mediante propuestas concretas. “Si no tenemos creatividad, no tenemos inventiva, lo que hacemos es discutir entre nosotros y cada vez que se enciende una cámara beneficiamos al adversario”, señaló.

También cuestionó la gestión libertaria al afirmar que el Gobierno “elabora su propia mentira” y criticó el concepto de “casta” utilizado durante la campaña presidencial de Milei.

El vínculo entre la CGT, la CTA y el FRESU

Consultado sobre la relación entre la CGT y otros espacios sindicales como el Frente Sindical para el Modelo Nacional (FRESU), Plaini aseguró que forman parte del mismo entramado gremial.

“El FRESU es parte de la CGT. Son organizaciones que están confederadas dentro de la CGT”, explicó, y llamó a evitar las disputas internas entre sectores del movimiento sindical. “Somos todos compañeros y hay distintas miradas. No nos tiene que pasar a nosotros lo que le pasa al sector político”, afirmó.

Para Plaini, la clave está en construir una estrategia común frente al nuevo contexto social y tecnológico. “Si no unificamos criterios, ya arrancamos perdiendo”, sostuvo.

“El jugador argentino tiene un orgullo particular”: Plaini analizó el triunfo de la Selección

Antes de ingresar en la discusión política y sindical, Plaini también habló sobre la remontada de Argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial.

El dirigente, que además es presidente de Los Andes, destacó la actitud del equipo dirigido por Lionel Scaloni y aseguró que el diferencial estuvo en “el orgullo del jugador argentino”.

“Hay una cosa que distingue al jugador argentino, que es el orgullo. Esa cosa que saca, ¿de dónde saca fuerza? Tiene que ver con un orgullo que tenemos en particular”, afirmó.

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Además, destacó la creatividad que generaron los memes tras el partido y vinculó ese fenómeno con la importancia de la innovación en la sociedad actual.

“La creatividad es algo para rescatar de estos tiempos”, sostuvo Plaini, quien incluso planteó que la inteligencia artificial obligará a pensar nuevos modelos de desarrollo.

“Hay que recuperar el gobierno el año que viene”: la mirada política de Plaini

Hacia el final de la entrevista, el dirigente sindical afirmó que el desafío del peronismo y del campo opositor será reconstruir una alternativa política. “Hoy ya no es táctico, es estratégico recuperar el gobierno el año que viene”, expresó.

Para Plaini, la reconstrucción debe basarse en ideas y propuestas. “Es mentira que el Estado es el mal y el mercado es el bien”, concluyó, al defender un equilibrio entre ambos sectores.

LB