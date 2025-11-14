Orlando Ferreres sobre el acuerdo entre Argentina y EEUU: "Creo que va a ser un cambio importante"

El economista, Orlando Ferreres, en comunicación con Canal E, analizó el impacto del nuevo acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, un entendimiento amplio que, según explicó, puede modificar el vínculo bilateral después de décadas y que incluso podría generar tensión dentro del Mercosur.

“Este acuerdo es de gran importancia, de gran trascendencia”, afirmó Orlando Ferreres. También explicó que la firma “puede afectar al Mercosur de alguna manera, porque no está permitido hacer acuerdos individuales de un país con otro país sin acuerdo del Mercosur”.

Qué contempla el acuerdo

Asimismo, detalló que se trata de un entendimiento de amplia cobertura: “Contempla la apertura de mercados, la reducción de barreras arancelarias y el alineamiento regulatorio entre ambos países para potenciar el intercambio de bienes y servicios centrales”. En esa línea, anticipó que, “es un acuerdo muy amplio, pero desde allá muestra una perspectiva interesante, sobre todo por el intercambio de comercio que no había con Estados Unidos y también de inversiones”.

Ferreres consideró que esta estrategia marca un quiebre: “Creo que es bastante bueno y que va a dar un cambio importante en Argentina, porque hace décadas que no se ha habido un acuerdo como este”.

Con respecto al impacto sectorial, reconoció que algunos rubros podrían verse presionados: “En parte puede afectar la industria nacional, sobre todo en medicamentos, porque en el acuerdo se mencionan los medicamentos que van a estar en un acuerdo de más libre competencia”.

El acuerdo no tendría ninguna influencia sobre el dólar

En términos cambiarios, el economista enfatizó que, “no prevemos ninguna reacción en relación a este comercio, no esperamos una evolución significativa del tipo de cambio por este acuerdo”.

En cuanto al pedido del FMI para sumar reservas antes de diciembre, comentó: “No veo el tipo de cambio muy adecuado para acumular reservas, evidentemente que eso no ayuda a comprar reservas”. Y explicó que, “la meta de diciembre es interesante y bastante alta” y que, para cumplirla, “la Argentina tendría que tener un tipo de cambio un poco más alto para poder comprar reservas”.