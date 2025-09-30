Pablo Ferrari: “Después de las elecciones va a haber un ajuste importante del tipo de cambio”

En diálogo con Canal E, Pablo Ferrari, economista, trazó un crudo panorama económico de cara al último trimestre del año y anticipó una devaluación postelectoral con impacto directo en los salarios.

El dólar, las elecciones y el “swap” que nunca llegó

Durante la última semana de septiembre, el mercado financiero argentino mostró una fuerte volatilidad ante la presión cambiaria. “Se buscaba sobrepasar la banda superior, en particular el mayorista”, explicó Ferrari, en referencia al comportamiento del tipo de cambio.

El Banco Central intervino vendiendo divisas por cifras récord, pero el alivio fue temporal. “Lo que termina ocurriendo horas después es un anuncio del secretario del Tesoro de EE.UU. ofreciendo un swap de 20.000 millones de dólares”, detalló el economista. Sin embargo, este respaldo estaría condicionado a “alianzas políticas” y “un buen desempeño electoral el 26 de octubre”, lo que generó dudas en el mercado.

“Nadie sale al resultado electoral de Javier Milei, por lo tanto lo que vemos hoy es el proceso inverso”, advirtió Ferrari. Y lo resumió con ironía: “Más vale financiero en mano que 20.000 volando”.

Devaluación inevitable y deterioro del poder adquisitivo

El impacto del mes fue profundo tanto en la economía real como en el frente financiero. “Septiembre fue rojo, tanto en el consumo como en el riesgo país”, sostuvo Ferrari. La desconfianza generalizada no se limita al candidato libertario: “Todos los actores ven con desconfianza este préstamo. Incluso China se pregunta si conviene recibir un crédito de EE.UU.”, expresó.

Para el economista, el panorama es claro: “Después de las elecciones va a haber un ajuste importante del tipo de cambio”, aseguró, y ese ajuste “va a pegar otro recorte al poder adquisitivo”.

“El poder adquisitivo ya se deterioró con la canasta del IPC sin actualizar”, denunció, y explicó que el gobierno evita ajustar los índices de inflación porque “darían resultados peores”.

Además, destacó que el ajuste no será solo financiero: “Hay problemas con el campo, con la industria, con estudiantes, con personas con discapacidad. El horno no está para bollos”, lanzó, en referencia a los múltiples frentes de conflicto que enfrenta el oficialismo.

Inflación, riesgo país y perspectivas a corto plazo

Ferrari estimó que la inflación de septiembre no superará el 3%, pero advirtió que “la que se conozca en diciembre, correspondiente a noviembre, ya con devaluación, va a ser más fuerte”.

Sobre el riesgo país, fue categórico: “Es muy alto, y eso está dado por tu capacidad de pago”, dijo. Aseguró que si el país no tiene dólares, no puede tomar deuda. Además, con la llegada de octubre y el cobro de salarios, “se va a ver qué pasa con las reservas, porque todo el mundo está en alerta”.

Finalmente, alertó sobre la fragilidad de la situación: “Mañana empieza otra historia”, concluyó.

