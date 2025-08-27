Pablo Tigani: “Es muy errático el comportamiento del ministro de Economía y del presidente del Banco Central”

Con el fin de analizar las recientes medidas del Gobierno en materia de tasas de interés y política monetaria, este medio se comunicó con el economista, Pablo Tigani, quien también advirtió sobre la falta de confianza, la caída del consumo y los riesgos de gobernabilidad en medio de la incertidumbre electoral.

“Yo sinceramente estoy perdiendo la idea de hacia dónde van, como que me parece que es muy errático el comportamiento del ministro de Economía y del presidente del Banco Central”, señaló Pablo Tigani.

Falta de entendimiento en las medidas del equipo económico

Y agregó: “No se está entendiendo qué pasa y la pauta que te da es que tienen 830 puntos de riesgo país que se le están haciendo pomada a las acciones, los bonos, y que está subiendo el dólar. O sea, la respuesta a lo que se entiende de lo que ellos están haciendo es el comportamiento de mercados”.

Tigani explicó que las decisiones actuales son puramente reactivas: “Un poco le replican la táctica, no digo estrategia porque estrategia no hay, pero es la táctica del Gobierno, que resuelve con el diario del lunes”.

Falta de previsibilidad en Argentina

Asimismo, advirtió: “Nosotros en este momento estamos teniendo el país a un día. Y así no se puede ampliar la capacidad de una planta industrial. No se puede pensar en abrir sucursales para un comercio. No se puede pensar en sostener el empleo. No se puede pensar en estimular el consumo. Que al final va a traer la inversión y que juntos van a impulsar la demanda doméstica y así crece la economía de un país. Pero si no hay crecimiento, de esta manera no llegamos a buen puerto”.

El economista también se refirió a la pérdida de previsibilidad en el sistema financiero: “Un tema que es fundamental para la estabilidad, que es la confianza, que es una línea que se está siguiendo, lo único que quedó de todo eso es una narrativa, es decir, de campaña”.

A su vez, cuestionó el doble discurso oficial: “Está saliendo el Presidente ahora a decir que están ganándole a la corrupción y que si le estallan problemas de corrupción, entonces en las finanzas también el tema de la incertidumbre no es un tema menor, es un tema crucial”.