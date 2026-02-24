Pablo Villano sobre el sector lácteo: “En los últimos meses se ha restringido el consumo en forma importante”

El sector lácteo argentino enfrenta un 2026 marcado por la tensión entre mayor producción y menor consumo interno. Así lo describió Pablo Villano, titular de la Asociación de Pymes Lácteas, en diálogo con Canal E quien trazó un panorama de oportunidades y desafíos para las pequeñas y medianas industrias.

Villano explicó que los años 2024 y 2025 fueron, en términos productivos, positivos. Sin embargo, el escenario cambió en los últimos meses. “En los últimos meses se ha restringido el consumo en forma importante”, advirtió. Esta caída impactó directamente en la posibilidad de actualizar precios y trasladar aumentos de costos.

Según precisó, el consumo en 2025 cayó entre 7% y 8% respecto de 2024, mientras que la producción creció 12%. El desbalance obliga a las pymes a procesar toda la materia prima disponible. “A la vaca no le podemos decir que no produzca leche porque nos está sobrando”, graficó.

Consumo interno y rentabilidad en jaque

La retracción fue más fuerte en productos premium y de mayor valor agregado, como yogures especiales, mientras que resistieron mejor los commodities como quesos frescos o cremosos. El deterioro del poder adquisitivo explica buena parte del fenómeno.

Además, el frente de costos permanece tensionado. “Desde abril del 2025 no movemos los precios en general”, afirmó Villano. Salvo un ajuste marginal de 2% o 3% a fin de año por cuestiones estacionales, las empresas no lograron recomponer márgenes.

El problema, explicó, es doble: en el mercado interno no hay margen para aumentar valores por la caída de ventas, y en el mercado externo los precios están regidos por referencias internacionales. “Hay un precio internacional donde todos los que vendemos, vendemos al mismo precio”, sostuvo.

Pese a este contexto, destacó que el consumo per cápita se recuperó desde el piso de 180 litros anuales a fines de 2023 hasta los actuales 197-198 litros. “Tenemos que superar los 200”, planteó, al subrayar la necesidad de un negocio rentable tanto para el tambo como para la industria pyme.

Exportaciones: Brasil, Argelia y nuevos mercados

Con el 80% de la producción destinada al mercado interno, la exportación aparece como válvula de escape. En 2025, el sector exportó cerca de 1.400 millones de dólares en lácteos.

Brasil concentra el 50% de los envíos y es definido como socio estratégico por su escala y demanda. Luego se ubica Argelia, con el 16%, principalmente en leche en polvo. También crecen los envíos al sudeste asiático y distintos países africanos.

Villano destacó la reciente mejora del 3,2% en la licitación internacional de Fonterra como señal positiva para los precios globales. Además, remarcó que 30 pymes ya exportan y otras 25 se sumarán a través de esquemas asociativos.

“Somos los hacedores de las economías regionales”, concluyó, al remarcar el rol social y productivo del sector en el interior del país.

