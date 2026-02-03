Panorama desalentador en el sector arrocero: advierten por “un comienzo de zafra bastante complejo”

El presidente de la Asociación de Plantadores de Arroz de Entre Ríos, Enrique García, habló con Canal E y analizó que el complejo arrocero argentino atraviesa uno de sus momentos más delicados, marcado por precios internacionales deprimidos, caída de superficie sembrada y problemas climáticos que afectan los rindes.

“La verdad que hemos tenido un año, un comienzo de zafra bastante complejo”, afirmó Enrique García al analizar el escenario productivo. Según explicó, la actividad se concentra principalmente en el litoral: “La zona productiva se concentra el 80% de la superficie entre las provincias de Entre Ríos y Corrientes”.

Fuerte caída de la superficie del arroz

En términos de superficie, confirmó una fuerte retracción: “La superficie este año va a estar rondando las 59.000 hectáreas”. Esto implica “una caída de aproximadamente 6.000 o 7.000 hectáreas”. Esa merma, explicó, responde principalmente a los costos y al acceso al crédito: “Una cuestión de costos hizo que la gente tome decisiones para disminuir el riesgo y achicar superficie”. También dijo que, “hubo dificultades en el acceso a las financiaciones”.

Al hacer un balance del año para la cadena arrocera, García planteó: “El balance es muy desalentador porque terminamos un año con precios muy deprimidos”. Si bien reconoció un leve repunte reciente, aclaró que, “la zafra y las decisiones estaban tomadas de antemano”.

Números rojos para el complejo arrocero

Actualmente, el sector opera con pérdidas: “Hoy la realidad del sector es que arrancó la zafra sabiendo que los números estaban en rojo, con lo cual, estamos perdiendo capital, básicamente”. Y advirtió que, de no mejorar la situación, la superficie seguirá cayendo: “Si esto no sucede, lo más probable es que vuelva a caer más la superficie de lo que está cayendo hoy en día”.

Respecto a las condiciones necesarias para revertir el escenario, el entrevistado explicó que Argentina no fija precios: “Argentina depende siempre de los mercados internacionales, no es un formador de precios”. Por eso, remarcó que el objetivo inmediato es alcanzar la paridad exportadora: “Pretendemos que lleguemos a los valores de la paridad de exportación, que hoy están un poco más arriba de lo que se está vendiendo”.

A este contexto se suman los problemas climáticos: “Tuvimos exceso de lluvia posteriores a la siembra, que nos rompieron mucho las taipas o los lotes”. Eso derivó en “un riego deficiente”.