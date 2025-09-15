Panorama económico post elecciones: “En un buen escenario, el dólar se va a mantener cerca del techo de la banda”

El economista, Roberto Geretto, en comunicación con Canal E, analizó el escenario económico tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y las expectativas frente a las elecciones de octubre. Planteó dos escenarios para el dólar, la sostenibilidad de las bandas cambiarias y la necesidad de mantener un rumbo fiscal ordenado.

Roberto Geretto dividió el panorama en dos etapas: “Dividiría en dos las elecciones actuales, las post elecciones y estas seis semanas. En estas seis semanas que quedan, diría que en un buen escenario el dólar se va a mantener cerca del techo de la banda o en el techo, el Central no vende o vendería pocas reservas y bueno, y eso habilitaría post elecciones, una corrección y mayor normalización macroeconómica de la Argentina”.

El impacto sobre las tasas de interés

Asimismo, explicó que si se mantiene el orden: “En estas seis semanas y si es escenario bueno, vamos a estar en una situación parecida a un crowd impact, donde el dólar se va a ajustar al 1% mensual y bueno, y eso hasta podría habilitar mayores bajas de la tasa de interés”.

Geretto también advirtió sobre el riesgo opuesto: “En escenario malo, sería que el dólar no sólo se acerca a la banda sino que el Central vende reservas y eso haría que se contraiga la base monetaria, porque el Central vende dólares y compra pesos y eso va a hacer que suma las tasas de interés del mercado”.

Los efectos que podrían perjudicar la macro

En ese caso, dijo: “Eso tiene mayores impactos en la macroeconomía, porque perjudica el nivel de actividad y el Central vendiendo constantemente reservas, no sólo pondría en duda la sustentabilidad de estas bandas, sino que también es un indicador que el tipo de cambio de equilibrio está por arriba de las bandas”.

Para moderar los riesgos, el entrevistado recordó que, “hasta para que el Central no tenga que vender reservas, tiene el Gobierno otras armas en cuanto a venta de dólares del Tesoro, intervención en el dólar futuro, hasta subir de vuelta los encajes a los bancos, subir las tasas que las empezó a bajar, para no tener que llegar a usar las reservas del Central”.

Sin embargo, marcó un límite: “Un escenario malo sería como ocurrió post paso 2019, donde bueno, ahí no hay suba de tasas que pueda ayudar, ahí lo único que queda es intervenir de manera directa y acotar el tipo de cambio. Llega un momento cuando hay riesgo político mediante, las tasas no ayudan”.