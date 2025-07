Panorama político alemán: “El AfD puede seguir creciendo y puede llegar a ser el partido más fuerte en Alemania”

La situación política de Alemania enfrenta un momento crítico, marcado por el ascenso de la ultraderecha, divisiones internas y un cambio en las relaciones transatlánticas. Así lo expresó Susanne Käs, analista política, en una nueva edición de Efecto Mariposa.

Susanne Käs señaló un cambio profundo en la relación con Estados Unidos durante el mandato de Donald Trump: “Todos sabíamos que Estados Unidos nos iban a exigir cada vez más que pagáramos por nuestra propia defensa. Y eso se entiende. Lo que creo que ningún europeo se esperaba era la crueldad también en las formas con la cual eso se iba a exigir”.

Cambio de posicionamiento de Donald Trump en la política internacional

Además, agregó otro punto de quiebre diplomático: “Y tampoco nos esperábamos el cambio de posiciones históricas en la política internacional por parte del presidente Trump”.

En cuanto al plano interno, Käs subrayó una fractura territorial y social clave para entender el crecimiento del AfD: “Se puede decir que hoy en día vemos una Alemania dividida entre Occidente, o sea, los antiguos países del Occidente alemán durante la Unión Soviética y del Oriente, que recién se sumaron con la reunificación en el 1990”.

En este contexto, manifestó que el partido ultraderechista se fortaleció notablemente: “En todo el Oriente, en esta elección, ha sido la fuerza política más fuerte, la AfD”. Asimismo, destacó: “Entonces, ves el mapa, el color del partido es azul, todo pintado de azul, es muy fuerte esto”.

A su vez, la analista política comentó que la situación no se limita a una única fuerza política, sino que muestra una polarización creciente: “Hay muchos lugares, y también hablo de todos los países de los Estados Federados del Oriente, entre los partidos extremos de derecha y de izquierda, que hay dos de izquierda y uno de derecha, estos tres partidos juntos en el Oriente suman más del 50%”.

El ascenso del AfD en Alemania

El principal riesgo, según desarrolló, es que este fenómeno no se detendrá si el gobierno no logra recuperar la confianza ciudadana: “El AfD puede seguir creciendo y puede llegar a ser el partido más fuerte en Alemania”. En este sentido, expresó que, “si este gobierno no logra generar otra vez confianza en los partidos de centro, el AfD puede seguir creciendo y puede llegar a ser el partido más fuerte en Alemania”.