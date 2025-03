Para el presidente del Colegio de Abogados, “Ariel Lijo no está en condiciones técnicas ni morales para acceder a la Corte Suprema”

Continúa la controversia por la designación de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para que formen parte de la Corte Suprema, los principales reclamos están orientados en que la decisión se tomó por decreto y no en el Congreso, además de los antecedentes de ambos jueces, tanto en su manera de manejarse como en las declaraciones que hicieron. Es por eso que para desarrollar este tema en profundidad, este medio se puso en comunicación con el presidente del Colegio de Abogados, Alberto Garay.

Críticas a la designación por decreto de Lijo y García Mansilla

El Colegio de Abogados rechazó la designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, y señaló que, “faltaban solo tres días para que el Congreso iniciara sesiones ordinarias, por lo que se pudo haber esperado”, afirmó Alberto Garay. Luego, argumentó que esta decisión pudo haberse tramitado en el Senado en lugar de recurrir a un mecanismo excepcional previsto en el artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional.

Si bien reconoció que el procedimiento no es inconstitucional, Garay consideró que el argumento del Gobierno para justificarlo es débil: “No me parece un argumento serio decir que, como el Senado tarda, entonces designamos por decreto”.

La mayor controversia gira en torno al acceso de Ariel Lijo en la Corte Suprema

Uno de los puntos más polémicos es la posible incorporación de Lijo a la Corte Suprema. El entrevistado recordó que su pliego fue retirado en el Senado cuando se advirtió que no tenía los votos suficientes. “Junto con muchas otras organizaciones, creemos que Lijo no está en condiciones técnicas ni morales para acceder a la Corte”, enfatizó.

Además, Garay criticó la decisión de la Cámara Federal de otorgarle una licencia para que pueda asumir en la Corte sin renunciar a su cargo de juez federal. “Es un típico acto corporativo”, sostuvo, y expresó su escepticismo sobre la posibilidad de que la Corte Suprema lo convalide: “El cargo de juez de la Corte es demasiado importante como para que alguien intente mantener un pie en otro tribunal”.

Se estiman posibles reclamos judiciales ante la designación de Manuel García Mansilla

Sobre la posible judicialización de la designación de García Mansilla, el presidente del Colegio de Abogados anticipó que, “seguramente algunas organizaciones presentarán reclamos judiciales, como ya ocurrió en diciembre cuando el presidente propuso los pliegos”. Aunque estos intentos anteriores fueron rechazados, se espera que la controversia continúe en Tribunales.

Uno de los momentos más llamativos fue la referencia a un cambio de postura de García Mansilla. Según Garay, cuando el magistrado compareció ante el Congreso meses atrás, afirmó que no aceptaría una designación por decreto debido al rechazo que este mecanismo genera en la opinión pública. Sin embargo, “finalmente lo designan por decreto, acepta, y lo vemos jurando ante la Corte Suprema”, señaló.