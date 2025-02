Para un analista político, “los partidos políticos hoy en día están sumamente desprestigiados”

La posible eliminación de las PASO genera un fuerte debate en Argentina. Según una encuesta reciente, el 69% de los ciudadanos aprueba su eliminación, además de la falta de confianza en la política en general. En comunicación con Canal E, el analista político, Patricio Giusto, explicó las razones detrás de esta postura y las consecuencias que podría traer esta medida.

Para Patricio Giusto, la desaprobación de las PASO no es sorprendente. “Se ha generado un hartazgo en la ciudadanía por tener que ir a las urnas repetidas veces en elecciones que muchas veces no sirven para nada”, afirmó. Además, señaló que los partidos políticos han convertido este mecanismo en una herramienta electoral que utilizan según su conveniencia. “Si les sirven, las defienden; si no, imponen sus candidatos a dedo”, agregó.

El desprestigio de los partidos políticos en la actualidad

Giusto destacó que la democracia argentina se ha vuelto cada vez más personalista, con figuras como Cristina Kirchner y Javier Milei concentrando el poder. En este contexto, los partidos políticos han perdido protagonismo y credibilidad. “El artículo 37 de nuestra Constitución establece que los partidos son el sustento de la democracia, pero hoy en día están sumamente desprestigiados”, enfatizó.

Cambios en el ejercicio de la democracia

La falta de confianza en la política y en las instituciones es otra de las razones que explican el rechazo a las PASO. “Si le pedís a la gente que nombre tres partidos políticos, la mayoría no puede hacerlo. En cambio, sí pueden mencionar dirigentes como Mauricio Macri o Cristina Kirchner”, explicó el entrevistado. Esto refleja un cambio en la forma en que se percibe el ejercicio de la democracia en Argentina.

El descrédito no se limita a los partidos políticos. “Las instituciones en general están muy dañadas: la justicia, los sindicatos, las organizaciones sociales. La gente tiene razones para estar enojada y rechazar el sistema actual”, afirmó Giusto.

El impacto de Milei y la radicalización del discurso político

Según el analista político, el discurso del Presidente Javier Milei ha exacerbado esta desconfianza, al referirse a la clase política como “la casta” y generalizar sobre la corrupción. Sin embargo, advirtió que dentro de las instituciones hay tanto personas corruptas como honestas. “El desafío es reconstruir la credibilidad del sistema, no destruirlo”, señaló.

El debate sobre la eliminación de las PASO llegará al Congreso con un amplio consenso político para suspenderlas. Giusto recordó que en 2015 las PASO fueron clave para que Mauricio Macri lograra la presidencia, al unificar fuerzas con la UCR y la Coalición Cívica. “El PRO, que antes defendía las PASO, hoy las rechaza. Pero en dos años, si le convienen, seguramente volverán a apoyarlas”, analizó.