Para un economista, “es relativamente sano que el dólar no baje mucho”

El economista, Lucas Carattini, dialogó con Canal E e hizo hincapié en el panorama económico actual y el impacto de las medidas recientes sobre la liquidación del sector agroexportador, el mercado cambiario y las expectativas inflacionarias.

“El efecto de la baja transitoria a cero de las retenciones implicó mucha liquidación de golpe”, explicó Lucas Carattini, quien destacó que este tipo de medidas genera un impacto puntual y no sostenible: “Cuando hacés una baja transitoria de retenciones y no permanente, lo que terminás logrando es adelantar liquidación del futuro a hoy”.

Caída en la liquidación del agro

Según desarrolló, los datos recientes muestran que “la liquidación del sector está considerablemente más abajo comparado con los datos del año pasado”, lo cual refleja la estacionalidad y la anticipación de ventas previas. Además, aclaró que, “una parte es cierta, pero es una parte relativamente pequeña de lo que es la nueva campaña”, ya que lo que están comprando las cerealeras “es grano que queda en el mercado, que está estoqueado en operativas, en silobolsas o centros de acopio, pero no es gran parte de la campaña”.

Respecto al tipo de cambio, Carattini sostuvo que, “es relativamente sano que el dólar no baje mucho, porque si no, vamos a volver a tener la discusión de si está o no atrasado el tipo de cambio”. También señaló que, “el Gobierno ya te dijo que tiene la idea de empezar a recomponer las reservas, obviamente no con el Banco Central, sino con el Tesoro”, lo cual genera “una pequeña expectativa de que el dólar no podría bajar demasiado dado que tenés que salir a recomprar”.

Los movimientos del Tesoro y el impacto en la cotización

En ese sentido, advirtió que, “el Mercado Único Libre de Cambios mueve relativamente poco volumen, con lo cual, cualquier movimiento que tenga que hacer el Tesoro impacta muchísimo en la cotización”.

El economista comentó que el fenómeno de compra de divisas está limitado a un sector reducido: “Mucha gente que compra dólares es realmente el ahorrista, que es un sector relativamente pequeño de toda la población, la clase media o media alta”. Además, destacó un cambio positivo en el comportamiento: “La gente fue, compró dólares por el home banking o en su ALyC por mercado MEP, y se mantuvieron dentro del sistema esos dólares”.

Respecto a la demanda futura, afirmó: “No creo que veamos una demanda fuerte dolarizadora, porque ya se saldó la expectativa que estaba puesta en las elecciones”.