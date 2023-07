Para un experto, "Argentina no tiene forma de pagar este fallo" por la expropiación de YPF

En un juicio que duró tres días la juez Loretta Preska sentenció que hubo "mala praxis expropiatoria" por parte del Estado Argentino y por este motivo el país deberá abonar a la parte demandante. Pero para saber con qué alternativas puede contar el país y qué impacto genera esta fallo adverso, Canal E dialogó con el economista Sebastián Maril, quien sigue de cerca este litigio.

"El 30 de marzo la juez Loretta Preska encontró que la Argentina había sido culpable de compensar a los damnificados por la expropiación de YPF en 2012, como consecuencia de no haber respetado los estatutos de la empresa".

Luego el entrevistado explicó que nunca estuvo en duda el derecho de Argentina de expropiar, pero si que siguiendo el estatuto de la empresa se le pague a los damnificados, en este caso Repsol que se le pagó y a que se compense a los tenedores de acciones por daños que esta operación pudo haber causado. Así que "ahora debemos compensar a aquellas personas que eran propietarias de la acciones y ahora iniciaron acciones contra el país", aseveró Maril.

Las consecuencias del fallo por la expropiación de YPF

"La semana pasada comenzó un juicio de 3 días donde se definiría cuánto hay que pagar", dijo el entrevistado. Luego añadió: "Ese monto va desde los 5 mil millones de dólares a los 16 mil millones de dólares".

El economista explicó que según la juez, no se le dio "el mismo tratamiento al resto de los accionistas que el que le diste a Repsol". "Argentina y los demandantes van a utilizar la fórmula que está en el estatuto de YPF para compensar aquellos que fueron damnificados".

"Ninguno de los accionistas demandantes tiene en su poder acciones de la compañía, porque fueron obligados a presentarlas como colateral de préstamo en para comprar las acciones de la empresa argentina", confirmó Maril. Por lo que, "ahora el Estado Argentino va a tener que pagar, y los accionistas no van a vender, con lo cual Argentina va a pagar sin recibir nada a cambio".

Las deudas de Argentina y las reservas del Banco Central

Para el especialista: "Argentina no tiene forma de pagar este fallo" y "si Argentina va a recibir algún tipo de mención de esta deuda en un próximo acuerdo con el FMI, no lo sabemos". Luego agregó: "El país tiene en su contra fallos por más de 10 mil millones de dólares, que si se juntan con los intereses y amortizaciones, más los pagos de deuda soberana al FMI y al Club de Paris es un monto que no hay forma de pagarlo".

No obstante, según el economista: "Hay muchas formas de pagar el fallo, pero ahora el centro de la atención de los demandantes y el Estado Argentino es ver si se apela o no, y saber cual es el monto que se tiene que pagar".

"Para mi va a haber una negociación con los candidatos del próximo gobierno para que haya un pago parcial de toda la deuda que se le debe a los demandantes", concluyó Sebastián Maril.