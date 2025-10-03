Pedro Gaite: “El esquema cambiario del Gobierno está agotado, es evidente que este tipo de cambio no es el de equilibrio”

El economista, Pedro Gaite, en contacto con Canal E, se refirió a la situación cambiaria de Argentina, las expectativas de devaluación y el impacto de las medidas oficiales. Además, explicó por qué el equilibrio fiscal no alcanza si no se resuelve la falta de dólares.

Pedro Gaite señaló que, “el esquema cambiario del Gobierno está agotado, ya es evidente que este tipo de cambio no es el de equilibrio, no le permite a la Argentina acumular reservas en la escala necesaria para poder pagar la deuda del año próximo y para poder garantizar el normal funcionamiento de su economía”.

La premonición del mercado para después de las elecciones

Según explicó, el mercado ya da por descontado lo que vendrá: “El mercado ya descuenta que el día después de las elecciones va a haber una devaluación. Y cuando esas expectativas están, eso ya me parece que es evidente”.

Gaite detalló que la principal salida de divisas hoy no está en el comercio: “Con esta economía tan deprimida que hay hoy, con un nivel de actividad tan bajo, el principal problema no es el déficit comercial, hoy la principal sangría de dólares viene por la cuenta financiera, por lo que se llama la formación de activos externos, que es básicamente la compra de dólares para atesoramiento”.

Los empresarios no tienen la posibilidad de subir los precios

Sobre la inflación, aclaró: “El pass-through hoy tiende a ser relativamente más acotado con una economía que tiene un nivel de actividad tan bajo, la capacidad de los empresarios de aumentar los precios está muy acotada básicamente porque no hay consumo”.

En relación al swap con Estados Unidos, el economista advirtió: “Argentina hoy tiene un problema de escasez de divisas muy importante, no puede pagar los vencimientos de la deuda el año próximo al contado porque todavía no tiene acceso al crédito internacional, entonces necesita todo el tiempo de fuentes extraordinarias de dólares, ahora este aparente swap de monedas con Estados Unidos”.