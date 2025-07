Peres Lerea: "La venta de pasajes de argentinos al exterior no descansó ni un día”

En diálogo con Canal E, el especialista en turismo Leandro Péres Lerea analizó las expectativas para las vacaciones de invierno y cuestionó la falta de competitividad del turismo argentino frente a la oferta internacional.

Expectativas bajas y un invierno frío para el sector

Las vacaciones de invierno ya comenzaron en varias provincias, pero las perspectivas para el turismo local no son alentadoras. “Cada destino con el que hablás tiene una expectativa muy pobre”, advirtió Leandro Péres Lerea, y remarcó que “hay lugares que están al 30% de ocupación cuando julio nunca es temporada baja”.

Lejos de una crisis de consumo general, el problema radica en la falta de atractivo frente al exterior: “La venta de pasajes de argentinos al exterior no descansó ni un día”, destacó el experto. Paquetes a destinos como Punta Cana, Cuba o Brasil siguen en alza, mientras que en Argentina “no hay una posición competitiva del turismo”.

A pesar de que la situación era previsible, no hubo medidas preventivas: “Toda la industria y el Estado sabían hace tres meses que esto iba a pasar, y no se hizo nada”, cuestionó. Según Péres Lerea, el problema no es exclusivo del turismo, sino del sistema: “El costo operativo de un hotel en Mendoza es el mismo que un comercio en la Ciudad de Buenos Aires”.

Medidas impositivas ineficaces y falta de crédito

Consultado sobre iniciativas para incentivar el turismo interno, como el IVA diferencial, el especialista fue tajante: “El IVA diferencial es un verso, porque el que dice eso nunca liquidó un impuesto”. Según explicó, al ser un impuesto traslativo, “bajar el IVA no necesariamente baja los precios”, ya que genera un crédito fiscal que no puede recuperarse.

Tampoco hay condiciones de financiamiento que permitan desarrollar el sector. “Hay hoteleros que están pidiendo préstamos para pagar la luz en tres cuotas”, denunció, y remarcó: “No tenemos crédito ni siquiera para renovar una flota de autos de alquiler”.

Respecto a medidas para desincentivar el turismo al exterior, como el control de gastos en el extranjero, Péres Lerea fue contundente: “Eso va en contrapartida con el perfil liberal del gobierno”. Y añadió: “Hay que dejar de mirar dónde viaja un cordobés en vacaciones de invierno; eso es chiquitaje”.

El problema de fondo es estructural: “Hace 20 años que la cantidad de turistas extranjeros que vienen es la misma”, afirmó. Para el especialista, el país debe enfocarse en ser competitivo y atraer visitantes internacionales, “porque si un colombiano paga más caro ir a Bariloche que a Madrid, tenemos un problema serio”.

Optimismo a largo plazo y casos de éxito

A pesar del contexto adverso, Péres Lerea mantiene una visión optimista para el futuro del sector: “El turismo empieza a ser tomado más en serio y los destinos que no lo aprovechan, se atrasan”. Destacó casos como Salta, Tandil o Gualeguaychú, donde hay continuidad y consenso político sobre la importancia del turismo como motor económico.

“Es indiscutible que el turismo va camino a ser el principal empleador del mundo y de la Argentina”, sentenció. Para el especialista, lo importante es que “con poca inversión, el turismo puede generar 100 empleos si se sabe aprovechar una propuesta turística ya existente”.