Persiste la emergencia hídrica en Carlos Casares: “Desde febrero estamos tremendamente complicados”

Con el fin de analizar la situación que atraviesa el distrito de Carlos Casares por las inundaciones que afectan a gran parte de la provincia de Buenos Aires, este medio se comunicó con la presidente de la Sociedad Rural de esa zona, Érica Moro.

Érica Moro detalló que las lluvias comenzaron hace meses y que la magnitud del fenómeno sorprendió a todos: “Desde febrero-marzo venimos con abundantes precipitaciones, venimos de un periodo de dos años de sequía, con lo cual, prácticamente era impensado estar en esta situación a esta altura del año, y hoy ya estamos superando los 1.600 milímetros, que es por encima del doble del promedio anual que recibe esta zona”.

Cuándo empieza la crisis hídrica

Según explicó, el impacto ya es devastador: “Desde febrero estamos tremendamente complicados, la situación es muy crítica y empeora aún más con el correr de los días. Seguimos recibiendo lluvias prácticamente toda la semana y el panorama se está complicando bastante porque ya desde lo productivo también se busca lo financiero y está comprometido con la infraestructura financiera y la inversión que uno tenía pensado para los próximos años”.

“Hoy nosotros tenemos el 48% del partido bajo agua, aproximadamente 120.000 hectáreas y el 50% restante no estaría anegado por el agua, de todas maneras no se puede producir, no está apto, ya sea por caminos intransitables y después no podemos llegar con insumos, con maquinarias, con hacienda”, planteó Moro.

El exceso de agua empieza a afectar la cotidianidad de Carlos Casares

Y agregó que la crisis ya excede lo rural: “Realmente sobrevivir y la crisis ya no es sólo del sector agropecuario, sino que se está prolongando por toda la ciudad en sí, por toda la zona, porque yo creo que ya en esta instancia esto supera el nivel local, el reclamo realmente es a nivel provincial y nacional”.

Con respecto a los anuncios del Gobierno sobre la reactivación del plan maestro del río Salado, la entrevistada comentó: “Parece ser que todo siempre queda en la gestión, en el proyecto, en la reunión, y nosotros necesitamos una respuesta en concreto y rápida para que esto no vuelva a suceder, porque no es la primera inundación, si bien es una de las más grandes en los últimos tiempos, no es la primera”.

Sobre la misma línea, añadió que, “las cosas se van acumulando con el tiempo, los bancos vuelven a estar en condiciones productivas, parece ser que esto después no llega a la hora que tanto necesitamos, que necesitamos ese tiempo”.