Ponce sobre la aprobación del acuerdo entre el Mercosur y la UE: “Es el mayor acuerdo comercial de zona de libre comercio del mundo”

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, conversó con Canal E y analizó la posible firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, prevista para el lunes 12.

“Este viernes era un día muy importante para la Argentina por dos hechos económicos”, señaló Miguel Ponce. El primero fue financiero: “Ver si se podía hacer el pago de los 4.200 millones de dólares que teníamos en términos de bonos”. El segundo, de alcance internacional: “El plenario de los 27 países, donde tenía que salir el primer paso para la posible firma del acuerdo de Unión Europea-Mercosur”.

Las noticias favorables que llegaron a Argentina

Según analizó, ambos objetivos se encaminaron favorablemente. “La semana, pese a todas las idas y vueltas, termina con dos noticias favorables”, afirmó. Sobre el pago de la deuda, aclaró: “Objetivamente se cumple el tema de efectuar el pago en tiempo y forma, alejando las posibilidades de un default”.

Ponce explicó que la clave estuvo en la votación dentro de la Unión Europea. “Había que conseguir el 55% de los países pero que representaran más del 65% de toda la población europea”, recordó, y confirmó que, “esto se ha logrado”. De ese modo, quedó despejado el principal obstáculo para avanzar hacia la firma.

La influencia de Estados Unidos en la firma del acuerdo

Uno de los factores decisivos fue el contexto internacional. “La lamentable política internacional de los Estados Unidos” aceleró los tiempos, sostuvo, al mencionar los aranceles, la exigencia de gasto militar y el conflicto por Groenlandia. “Esta confrontación Europa-Estados Unidos ayuda a que aquello que el Parlamento Europeo había resuelto nos permita hoy decir que el acuerdo del día lunes es muy posible que sea firmado en Asunción”, planteó.

El entrevistado subrayó la magnitud del entendimiento. “Estamos hablando que este es el mayor acuerdo comercial de zona de libre comercio del mundo”, detalló. En cifras, precisó que, “722 millones de habitantes” y “un PBI conjunto de 22 millones de dólares”, lo que representa “más del 20% de todo el PBI mundial”.

Para el Mercosur y para Europa, remarcó, se trata de un hecho sin precedentes: “Es el tratado más importante que han firmado los europeos hasta ahora y el tratado más importante que ha firmado el Mercosur también”.