"¿Por qué se llega tarde?": en "QR!" Mariana Carbajal apuntó contra la falta de prevención en los femicidios

La conmoción generada por el femicidio de Agostina Vega volvió a poner en el centro del debate la violencia de género en Argentina. En el programa "QR!" de Canal E, la periodista y escritora Mariana Carbajal sostuvo que el caso expone una cadena de responsabilidades institucionales y planteó una pregunta que atravesó toda la entrevista: “¿Por qué se llega tarde?”.

Durante el diálogo con Pablo Caruso, Carbajal remarcó que el principal acusado del crimen había estado detenido un año atrás por una causa vinculada a la privación ilegítima de la libertad de una mujer y cuestionó que, pese a esos antecedentes, continuara desarrollando actividades laborales y manteniendo vínculos políticos.

“Este caso muestra las complicidades políticas, judiciales y el mensaje de impunidad frente a los hechos de violencia de género”, afirmó.

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La periodista advirtió además que, aunque el asesinato de Agostina generó una fuerte repercusión pública, no se trata de un hecho aislado. “Hoy nos conmocionamos por el caso de Agostina, pero no es un caso excepcional. Hace 11 años salíamos a las calles con Ni Una Menos y, desde entonces, hubo alrededor de 2.600 femicidios en Argentina. Todo el tiempo tenemos una Agostina”, señaló.

El debate sobre las políticas públicas

Uno de los ejes centrales de la entrevista estuvo vinculado al rol del Estado en la prevención de la violencia de género. Carbajal cuestionó duramente la postura del Gobierno nacional y sostuvo que existe una mirada negacionista sobre la problemática. “Vemos que el Gobierno de Javier Milei desmanteló todas las políticas públicas que había y además calificó esas políticas como una 'cuestión ideológica'”, sostuvo.

En esa línea, rechazó la idea de que la reducción registrada en algunos indicadores de femicidios pueda atribuirse a la eliminación de programas de prevención.

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“Celebramos que haya menos femicidios, pero no se puede decir que bajaron porque no hay políticas públicas. Cuando se analizan los datos en profundidad, se observa que donde siguen existiendo dispositivos de asistencia e intervención, aumentan las tentativas y disminuyen los femicidios consumados”, explicó.

También destacó el rol de algunas provincias y municipios que continúan sosteniendo estructuras específicas para abordar la violencia de género.

“La mayoría de las víctimas nunca denunció”, alertó Carbajal

Durante la entrevista, Carbajal insistió en que la prevención sigue siendo uno de los principales desafíos.

Según explicó, una gran parte de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia nunca llega a formalizar una denuncia. “La mayoría de las mujeres que viven violencia de género o son víctimas de femicidio no llegan ni siquiera a denunciar. Apenas entre el 18% y el 20% realiza una denuncia”, afirmó.

Además, recordó que ocho de cada diez femicidios son cometidos por personas conocidas por la víctima y que, en la mayoría de los casos, el agresor es una pareja o expareja. “Si no entendemos que es un problema complejo, vinculado a patrones culturales y relaciones de poder, difícilmente podamos prevenirlo”, agregó.

La responsabilidad de los medios

Otro de los temas abordados fue la cobertura periodística de los casos de violencia de género. Carbajal alertó sobre los riesgos de las narrativas morbosas y recordó investigaciones que muestran cómo determinados enfoques pueden generar efectos de imitación.

También cuestionó la tendencia de algunos medios a poner el foco sobre las conductas de las víctimas en lugar de analizar las responsabilidades de los agresores y del sistema de protección. “Volver a poner en duda a la víctima o responsabilizar a su entorno es un retroceso enorme. Durante años se trabajó para dejar atrás esas prácticas”, afirmó.

La periodista consideró que algunos de esos discursos reaparecen en un contexto político donde los feminismos y las políticas de género son frecuentemente cuestionados desde el poder.

Once años después de Ni Una Menos

A pocos días de cumplirse un nuevo aniversario de la primera movilización de Ni Una Menos, Carbajal sostuvo que los femicidios siguen representando la manifestación más extrema de una problemática mucho más amplia.

“Los femicidios son la punta del iceberg. Detrás de cada caso hay miles de mujeres que hoy están viviendo situaciones de violencia y que todavía no encuentran una respuesta efectiva”, concluyó.

Para la periodista, el desafío sigue siendo el mismo que hace más de una década: construir herramientas que permitan intervenir antes de que la violencia llegue a su desenlace más grave.

LB