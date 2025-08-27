Gripe aviar: “Como fue en la provincia de Buenos Aires, afecta el estatus sanitario del país”

La responsable del Programa Nacional de Sanidad Aviar de SENASA, María Eugenia Ferrer, habló con Canal E y explicó los alcances de la gripe aviar, los protocolos de control, el impacto en las exportaciones y las recomendaciones para productores y consumidores.

María Eugenia Ferrer detalló en qué consiste la enfermedad: “La influenza aviar es una enfermedad viral que afecta a tanto aves domésticas como silvestres y se está evidenciando también en lo que es mamíferos y en muy pocos casos probables en el contacto con el humano. Es decir, esta es una enfermedad zoonosis”.

Diferencias en la patogenicidad de la enfermedad

Luego, explicó que existen dos formas de presentación: “Una que se llama de baja patogenicidad, que queda detrás de cualquier enfermedad de producción avícola, que una puede pasar sin sintomatología, y una de alta patogenicidad, que es la que estamos viviendo hoy en día, es cuando los síntomas de las aves es una mortandad elevada, ya hay una manifestación mucho más clínica y más manifestada de la presencia del virus”.

Sobre los casos detectados en el país, Ferrer señaló: “Si bien tuvimos cuatro brotes de aves de traspatio, nosotros llamamos aves de traspatio aquellas aves que tiene la gente en su casa, que son para autoconsumo”.

Dudas sobre si afecta el estatus sanitario o no

También aclaró que, “cuando la enfermedad ataca a esta clase de aves no afecta el estatus sanitario del país, mientras que cuando afecta a las aves de corral, como fue este caso en Los Toldos, en la provincia de Buenos Aires, sí afecta el estatus sanitario del país”.

Asimismo, la entrevistada subrayó que, “es una enfermedad que la transmiten las aves silvestres y principalmente las migratorias, que cuando toman contacto con nuestras aves locales se infectan y como en ellas es una enfermedad silente, es decir, que la llevan, la transportan sin evidenciar sintomatología, y al tomar contacto con nuestras aves, que son mucho más sensibles que estas aves domésticas, se manifiesta la enfermedad así de esta manera de alta patogenicidad”.

Con respecto al protocolo, comentó: “En la medida principal es el sacrificio sanitario de la totalidad de las aves, en todos se trabaja de la misma manera independientemente de que sea ave de traspatio como ave de corral, por una cuestión que es la medida que utiliza el mundo para contener la enfermedad”. Y agregó: “En todas las aves, en todos los casos, se realizó sacrificio sanitario. Se procede a sacrificar las aves, enterrar las aves en el lugar, proceder a una limpieza y desinfección del establecimiento afectado”.