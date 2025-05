Prepagas: "El aumento del 70% fue un hecho extraordinario"

El sorpresivo aumento del 70% en algunas prepagas generó incertidumbre entre los afiliados. Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con la abogada Jimena Abdala quien comentó que, “lo que sucedió fue que, con el fin de la triangulación, hubo un pequeño bache que advirtieron las prepagas".

Según detalló, el aumento del 70% que recibieron algunos usuarios se debió a un desfase temporal entre el sistema anterior y el nuevo mecanismo de traspaso de aportes.

"Las más grandes absorbieron ese bache, pero las más chicas, que no tienen tanta espalda financiera, lo trasladaron a sus afiliados", aclaró Abdala insistiendo en que este incremento no debió trasladarse al usuario: "En realidad, lo que hubiera sucedido es que cada prepaga reclame con la obra social que le debía ese dinero y no le traslade el costo al afiliado".

Un hecho extraordinario, pero evitable

Abdala calificó este incremento como un caso puntual: "Fue un hecho extraordinario", afirmó, al referirse al salto en las cuotas. Según explicó, el desajuste fue producto de la transición del sistema de triangulación al de derivación directa de aportes, lo cual dejó un "bache" en los ingresos de algunas prepagas.

"Lo que se salió a decir es que cuando ese dinero efectivamente les ingrese a las prepagas, se va a reajustar la cuenta para cada uno de los afiliados", señaló. Sin embargo, advirtió que aún resta ver si eso se cumple en la práctica.

Qué hacer si llegó una factura con aumento

Frente a los aumentos inesperados, la especialista aconsejó actuar con rapidez y responsabilidad: "Lo primero que hay que hacer siempre como usuarios responsables es comunicarse con la empresa prestadora y pedir explicaciones". Esa queja formal puede servir como base en caso de llegar a una instancia legal.

"Si la empresa no resuelve con este primer contacto, sí pueden contactar a un abogado", comentó.

Débitos automáticos y reclamos posteriores

Una de las mayores preocupaciones de los usuarios es qué hacer si el cobro ya se hizo por débito automático. Abdala explicó que aún en esos casos existe la posibilidad de reclamo: "El reclamo por el pago, si ya se incurrió en el pago, obviamente se tiene que hacer por la vía legal".

También recomendó revisar las facturas antes del débito y, si se detecta un error, llamar al banco para detener el cargo: "Si se hace, tenemos un paso ganado", dijo, aunque enfatizó que muchos usuarios no ejercen este control regularmente.

Sobre la posibilidad de que el aumento se repita, Abdala fue cauta: "Lo que se dijo es que fue un hecho extraordinario y por única vez". Sin embargo, no descartó por completo que vuelva a suceder: "No puedo asegurar que no va a volver a pasar", advirtió.