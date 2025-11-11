Presencia argentina en la Agritechnica 2025: casi 30 expositores participaron de la feria de maquinaría agrícola más importante de Europa

La empresa cordobesa Ascanelli, oriunda de Río Tercero, debutó oficialmente en Agritechnica 2025, la mega muestra de maquinaria agrícola que se desarrolla en Hannover, Alemania. En este sentido, este medio se contactó con su gerente comercial, Federico Ascanelli, quien destacó la importancia de estar presentes en un evento de escala global y el desafío de posicionar la marca argentina en el mercado europeo.

“Estamos muy contentos de participar de la feria, es un honor y un orgullo estar acá, siempre acompañados por el gobierno argentino y la provincia. La verdad que bastante bien, mucha gente, muchos contactos y es una feria que es muy grande, una de las más grandes de Europa”, contó Federico Ascanelli.

La iniciativa de volver a los mercados de Europa

Asimismo, remarcó que esta presencia es parte de una estrategia de internacionalización que busca reactivar vínculos comerciales tras algunos años de pausa. “Hace un par de años ya estuvimos en la feria, hemos mandado implementos a Europa, pero por la situación del país y de la empresa nos fuimos alejando un poco del mercado y estamos volviendo. Queremos volver con bastante presencia, entonces iniciamos por Hannover, por la Agritechnica, que es una feria muy grande y estamos muy contentos de poder dar ese paso”, planteó.

Ascanelli, tercera generación al frente de la empresa que lleva su apellido, expresó la satisfacción de representar al país en el exterior: “Seremos unos 25 o 30 expositores argentinos. Estamos muy contentos todos de poder estar acá, representar a la Argentina. En el caso nuestro, yo soy la tercera generación; la empresa lleva el apellido de la familia, es un peso de un legado muy importante que mostrarlo al mundo es muy satisfactorio”.

Cuáles son los productos que se exportan a Europa

Respecto a los productos presentados, detalló: “Estamos con las tolvas autodescargables, ya sea de un eje, dos ejes o tres ejes, son los productos que podemos exportar a Europa. Tienen certificación europea y se les incorpora como innovador en la Argentina los frenos en las ruedas, que es una cuestión por necesidad acá de Europa. También estamos con la línea de mixer y embolsadoras de grano seco, además del acondicionador de suelo que está andando muy bien en la Argentina”.

Sobre la competencia global, el entrevistado señaló que el principal obstáculo radica en los precios. “Lo que vemos más grande es el tema precio, estamos con unos precios un poco elevados comparado al mercado externo, pero demostrando que el producto tiene buena calidad y un post venta bien eficiente podemos cubrir ese exceso”.

Con respecto a la coyuntura económica y el financiamiento, sostuvo: “Lo único que nos está frenando un poco es el tema de créditos bancarios, que están las tasas muy altas. Si eso se acomoda un poco, creo que vamos a tener un buen año. El productor argentino y el fabricante argentino demostraron que nada los frena, sea el gobierno que sea y sea la economía que sea”.