Acuerdo entre Argentina y Estados Unidos: “El impacto más importante lo vamos a tener primeramente en acciones”

El economista, Maximiliano Ramírez, habló con Canal E y analizó cómo puede impactar en acciones, bonos, tipo de cambio y en la competitividad local, el acuerdo comercial de Argentina con Estados Unidos.

Maximiliano Ramírez marcó dónde aparecerá el principal efecto: “Me parece que el impacto más importante lo vamos a tener primeramente en acciones, fundamentalmente en el tema de empresas”. Según explicó, las compañías vinculadas al sector externo serán las primeras en reaccionar: “Acciones vinculadas muy fuerte con temas de sector externo, petroleras, energéticas, van a tener un impacto muy positivo”.

Qué pasará con el sistema bancario

También destacó la expectativa sobre el sistema bancario: “Vamos a ver que van a empezar a impactar sobre el sistema financiero, me parece que también la parte de bancos son una posición que hay que seguir de cerca”.

Respecto de los bonos, Ramírez señaló que, tras el rally de las últimas semanas, el mercado mira especialmente qué hará el Tesoro: “Lo que se está esperando es qué va a pasar con el Tesoro en cuanto a la recompra que quiere hacer. Eso te puede dar un estironcito más”. Aun así, insistió: “Las grandes beneficiadas van a venir del lado de la renta variable más que la renta fija”.

Se estima una calma en el dólar a raíz del acuerdo

Sobre la posible baja del dólar, planteó: “No tengo mucho la idea de que el tipo de cambio va a generar una baja tan significativa”. En esa línea, resaltó que la dinámica será moderada: “Me parece que el tipo de cambio se va a mantener en los valores actuales. Entre 1.450 y 1.500 va a fluctuar en esos niveles”.

El economista comentó que no ve subas fuertes, sino un movimiento más bien moderado: “Lo veo lateralizando, con subas en algunos días, con bajas en otras”. Además, explicó que diciembre será un mes con doble juego: demanda de pesos por aguinaldos y luego demanda de dólares por turismo. A eso se suma la oferta de divisas de la cosecha récord: “Entre 1.450 y 1.500 va a ser un número que va a estar correcto”, pronosticó.

Sobre la licitación que enfrenta el ministerio de Economía, donde vencen $14,5 billones, indicó que el Banco Central ya viene preparando el terreno: “Ya hay un trabajo sucio que te estabas haciendo, el sistema financiero necesita liquidez, y me parece que ya el Gobierno ya lo estuvo haciendo”.