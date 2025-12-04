Problemas de abundancia en el sector agropecuario: “Tenemos estas dificultades con la calidad y la comercialización”

El consultor en mercados de granos, Germán Iturriza, analizó para Canal E las condiciones que deberán observar los productores agropecuarios para capturar mejores precios rumbo al 2026.

Germán Iturriza describió la situación del trigo como un escenario paradójico, ya que hay volumen, pero falta calidad. “Tenemos problemas de abundancia, cuando vienen muchos kilos tenemos estas dificultades con la calidad y la comercialización”, explicó.

Las condiciones que se imponen a la hora de exportar

Asimismo, detalló que las exportadoras están fijando condiciones muy estrictas: “Ayer una exportadora de primer nivel cerró buques hacia Algeria, pero cerró con 10, 10 y medio de proteína, y ahí ese 10, 10 y medio de proteína hay que encontrarlo en esta campaña en este país”.

El problema, según remarcó Iturriza, es que “los promedios que se están observando son 9,5, 9, 8,5”, lo que habilita fuertes castigos: “Tenemos descuentos de hasta 20 dólares por tonelada, porque obviamente que el que compra no quiere quedarse con un trigo de muy baja calidad”.

Argentina podría encontrar una oportunidad en el mercado del trigo

A su vez, anticipó un cierre de cosecha lento en el sur bonaerense: “Todavía está un poco verde, capaz que vamos a estar para los últimos 10 días”. Y advirtió que la recuperación de precios dependerá del hemisferio norte: “El 85% de la producción global del trigo se produce en el hemisferio norte, si pasa algo en Rusia o en Europa, vamos a estar acá para aprovechar esa suba”.

El entrevistado se refirió al principal factor del mercado: “Brasil es el factor en este mercado”. Además, explicó que, “las lluvias vienen muy buenas las próximas dos semanas”. Luego llegará el turno de Argentina, con un período crítico entre enero y marzo.

Por otro lado, comentó que la presión de costos también preocupa: “Los costos de producción son cada vez más altos en dólares y los precios no pueden bajar más”. Además, un real apreciado complica la venta en Brasil: “No creo que a un productor brasileño le sea grato vender su producción con un real a 5.30”.