Pronostican altas temperaturas para el último trimestre del año: “En el terreno del agro la atmósfera no va a ser del todo amable”

El consultor en mercado de granos, Germán Iturriza, en comunicación con Canal E, analizó el panorama climático para los próximos meses y advirtió sobre los desafíos para el sector productivo.

Germán Iturriza describió los episodios recientes de lluvias intensas y tormentas: “Otra vez está trabajando la atmósfera cada siete días, nos cruza o un sistema de mal tiempo o un frente frío o la formación de una baja presión. Estamos bajo asedio enemigo, porque la provincia de Buenos Aires está pasada de humedad y hay zonas muy complicadas con caminos intransitables”.

El clima en los diferentes puntos del país

Asimismo, relató que, “se ha sucedido la formación de una baja presión el día viernes por la tarde-noche con destrozos. En Córdoba cuando empezó a entrar generó también la primera ráfaga, esa ráfaga muy violenta de 80-90 kilómetros por hora, árboles caídos, mucha precipitación en corto periodo de tiempo. En el oeste y el centro norte de la provincia de Buenos Aires le ha caído 50-60 milímetros, Pehuajó, zona de Villegas, Carlos Casares, castigadísimo”.

Sobre la formación de ciclones, Iturriza sostuvo: “La primavera es una temporada de transición donde de repente tenés un poquito más de aire frío, de repente tenés el testeo del verano y esa combinación hace que justamente cada siete, ocho días estemos pasando un momento de precipitaciones”.

No obstante, aclaró que, “esta semana es bastante tranquila en ese sentido, lo cual es una panacea en este momento, porque va a permitir evaluar daños y tratar de planificar operaciones los que puedan”.

En cuanto a las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional, el entrevistado explicó: “Las zonas en Colorado, tienen más altas probabilidades de tener temperaturas por encima de lo normal. Si en el mes la media de Córdoba es en octubre 20 grados, la probabilidad de exceder los 20 grados de temperatura media es alta, del promedio del mes vamos a trabajar un escalón por encima de lo normal”.

El impacto de las altas temperaturas en el agro

Y advirtió: “Cuando uno lo lleva al terreno del agro, lo que están diciendo estos mapas es que la atmósfera no va a ser del todo amable, o por lo menos va a ser un poquito menos amable de lo habitual”.