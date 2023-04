Qué hay detrás de la crisis bancaria global y cuál es el rol de los bonos del Tesoro de Estados Unidos

La crisis bancaria de Estados Unidos puede amenazar la estabilidad de los mercados financieros internacionales. Silicon Valley Bank podría ser la punta de lanza de una ola de quiebras y desestabilización tanto de bancos regionales como internacionales.

“En el mercado de capitales las cosas tienden a repetirse. La crisis del 2008 empezó en el 2005 con una suba de tasas muy fuerte“, aseguró Juan Manuel Carnevale, economista especializado en finanzas.

“El mundo empezó a tener problemas porque la gente no podía sus créditos y hoy la situación es muy similar, los primeros coletazos de la crisis se vieron en 2007 y esto no terminó porque los cambios que se hicieron en 2018 favorecen a que los bancos oculten las pérdidas que tienen con los bonos del tesoro”, añadió el experto.

“Los bancos están perdiendo patrimonio neto y todavía no sabemos qué pasó con los préstamos a las compañías y personas”, dijo el economista. “La FED actuó bien al poner el pecho para que Silicon Valley Bank no caiga pero las subas en las tasas de interés no son positivas”, añadió.

Cuál es el rol de los bonos del Tesoro de Estados Unidos

“Los bonos del tesoro son los principales causantes de la pérdida económica de los bancos”, disparó el experto. “El Tesoro de Estados Unidos y el Ministerio de Economía están vendiendo sus bonos al mismo tiempo, es la primera vez en la historia que esto ocurre”, añadió.

Finalmente, Carnevale dijo que la inflación está subiendo por encima de los salarios en Estados Unidos, lo cual hace que la tasa de interés variable suba fuertemente.