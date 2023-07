Qué se sabe hasta ahora de la negociación con el Fondo Monetario Internacional

Este 18 de junio comenzaron las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para cerrar nuevas metas que permitan dar un respiro a las cuentas fiscales sobre los vencimientos de deuda con la entidad financiera. Por ello, Canal E dialogó con el economista y experto en comercio internacional Miguel Ponce, quien aseveró que ,mientras el FMI sigue tratando de mantener el acuerdo con Argentina "hay una sensación de tiempo de descuento después de casi 3 meses".

Qué países están en contra flexibilizar metas a Argentina

La certeza de estos límites en los tiempos se basa en "dos hechos concurrentes que son que el 31 de julio el Fondo entra en receso y la gente del board se va de vacaciones, sino se resolvería a medidos de agosto y esto tiene que estar cerrado antes de las PASO". Mientras que, por otro lado "el 31 de este mes hay que pagar 2613 millones de dólares, que si no están los desembolsos no se podría pagar y se pondría poner en marcha un proceso de default, algo que no va a ocurrir".

Ponce aseveró que, "el lunes viajó (Gabriel) Rubinstein del Ministerio de Economía y (Lisandro) Cleri del vicepresidente del Banco Central porque el acuerdo lo tienen que firmar ambas instituciones", pero "lo interesante es que a la delegación lo acompaña el jefe de asesores (Leonardo) Madcur para ayudar en la negociación y (Raúl) Rigo va porque es el especialista en el tema presupuesto".

"Sergio Massa está volando el jueves a la noche para firmar lo que se cierre ante el board, esto si logran hacer una sesión especial el viernes dónde no se sienten los representantes de Japón e Irlanda que tienen posiciones muy duras", confirmó el economista.

Los puntos a negociar con el FMI

No obstante, para el entrevistado: "Lo importante es saber lo que se logra acordar y las diferencias pasan por tres puntos: el monto del desembolso, la interrupción posible o no en el mercado cambiario y la dimensión del ajuste", es decir se podría reducir la meta del 1,9 de ajuste a 1,5 del PBI.

"En términos de desembolso es lo que está solicitando Argentina, 10.800 millones de dólares", aunque "mucho de esto tendría que desembolsarse en el segundo semestre", confirmó Ponce.

"A todos les conviene ser indulgentes con el pasado y asumir algo que las instituciones muchas veces olvidan, que es la continuidad institucional", es decir que "Argentina sigue siendo Argentina con un color político o con otro, y lo mismo sucede con el FMI".