Ramiro Tosi: “El Banco Central empieza a construir defensas para cuando aumente la demanda de dólares”

El economista y ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, en contacto con Canal E, se refirió a la reciente evolución del dólar, el escenario financiero argentino y los desafíos que enfrentan los bancos frente al aumento de la morosidad.

Sobre la suba del tipo de cambio registrada en junio, Ramiro Tosi señaló: “Después de tres meses donde tuvimos bajas nominales del tipo de cambio, la novedad de este mes, el mes de junio, es que tenemos un alza del tipo de cambio que llegó casi al 4%”.

Cuál fue el accionar del Gobierno con los bonos dollar linked

Asimismo, explicó que hubo distintos factores detrás del movimiento cambiario, entre ellos una operación del Gobierno sobre bonos dollar linked: “La semana pasada, la Secretaría de Finanzas hizo una operación preventiva para tratar de canjear buena parte de esos tres mil y pico de millones de dólares de un bono dollar linked que vence justamente ahora, a fines de mes”.

Según detalló Tosi, el canje alcanzó una parte importante del vencimiento: “Se canjeó más o menos el 50%, un poquito más, 58%”. Además, advirtió sobre un factor estacional: “Ya estamos empezando a entrar en el segundo semestre donde estacionalmente la oferta de dólares de las exportaciones del campo empieza a menguar”.

Al referirse al contado con liquidación (CCL) y al contexto político, sostuvo que la clave estará en cómo el mercado absorba la incertidumbre electoral. “Todas las elecciones en la región han sido elecciones que se definen por 300.000, 400.000 votos, o sea, menos del 1%”, afirmó.

Incertidumbre sobre la volatilidad electoral

En ese sentido, el entrevistado explicó que Argentina tiene una particularidad frente a otros países: “A diferencia de los países que nombramos, donde tienen hace tiempo esta habilidad de cambiar y esta habilidad del tipo de cambio y de la inflación, bueno, pueden absorber esa volatilidad electoral mucho mejor que nosotros”.

Por eso, consideró que el Banco Central deberá prepararse: “El Banco Central empieza a construir, si querés, defensas, como en la primera guerra, empezar a armar esas trincheras para que cuando aumente eventualmente la demanda de dólares tenga más capacidad de maniobra”.