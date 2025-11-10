El ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, dialogó con Canal E e hizo hincapié en el dato del riesgo país por debajo de los 600 puntos, la recompra de bonos 2029 y 2030 y la posibilidad de una nueva emisión de deuda soberana.

“En la apertura de esta semana tenés de nuevo algo que ya habíamos visto la semana pasada, que es las tasas de interés de corto plazo, alrededor del 20% anual, la caución, después lo que fue la última licitación del Tesoro, y un mercado cambiario que nuevamente aparece a la baja con operaciones alrededor de los $1.420”, explicó Ramiro Tosi.

Revolución en los mercados ante el anuncio de Luis Caputo

Asimismo, destacó que el movimiento fue impulsado por “esta suerte de anuncio barra entrevista que hizo el ministro el fin de semana, anunciando esta aparente intención de recomprar bonos de la deuda de los vencimientos más próximos, que son el año 2029-2030”.

Tosi sostuvo que el efecto en los mercados fue inmediato: “Eso está teniendo efecto positivo muy claro en el precio de esos bonos, que están subiendo casi 2%, algo menos, obviamente, en los bonos más largos”.

Los movimientos del Banco Central

A su vez, señaló que el Banco Central encara una nueva etapa de baja de encajes. “El problema es que todavía los bancos esa baja no la han podido trasladar a las operaciones activas, porque siguen teniendo este nivel excesivamente alto de encaje, casi el 53% que se subió antes de las elecciones entre agosto y octubre”, dijo.

Para el economista, esta situación limita la reactivación del crédito: “Hasta que eso no se revierta, va a ser muy difícil que esa liquidez que está en el sistema a tasas más bajas se vea en mayores operaciones de financiamiento”.

Pese a las limitaciones locales, señaló que las empresas grandes están aprovechando la estabilidad cambiaria y el menor riesgo país. “YPF, Tecpetrol, aprovecharon esta baja del dólar y de estabilidad financiera para tomar deuda en el mercado de capitales nacional e internacional a tasas obviamente mucho más bajas que el propio país, más cerca del 8%”, comentó.