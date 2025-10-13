Ramiro Tosi sobre la actividad económica: “Los números que vimos de agosto no son nada alentadores”

El ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, analizó en Canal E los efectos del respaldo financiero de Estados Unidos a Argentina y advirtió que, pese a la mejora en los mercados, la economía real continúa en recesión.

Ramiro Tosi señaló que los datos recientes de actividad económica muestran un panorama complicado: “La semana pasada, mientras se conocían estas negociaciones y el anuncio del secretario del Tesoro, conocimos datos de actividad importantes como son la industria y la construcción en Argentina, que son dos sectores que tienen un peso importante, no solamente respecto al nivel de actividad, sino también cómo es el empleo, y la verdad que los números que vimos de agosto no son nada alentadores”.

La actividad económica sigue en recesión

Asimismo, explicó que la tendencia general continúa siendo negativa: “Sigue mostrándose que respecto a igual mes del año pasado, la actividad se va frenando o incluso cae, y respecto al mes anterior, en un caso cae, en el otro caso una ligera suba, pero no cambiamos la tendencia de fondo, que es esta depresión del nivel de actividad que no es recomponer”.

“La mayor parte de los análisis está esperando un 4%, respecto al 5,5% que está contenido en el proyecto de presupuesto 2026 y en el acuerdo que en su momento se firmó con el FMI, o sea que en términos de actividad va a ser un año donde terminás con una dinámica bastante negativa, sobre todo a partir del tercer trimestre, y que te va a dejar lo que llamamos los economistas un arrastre de cara al año que viene bastante más bajo”, agregó Tosi.

La importancia de recomponer las reservas

Sobre la intervención cambiaria, sostuvo que la clave será la recomposición de reservas: “Vamos a ver justamente qué es lo que va a ser en definitiva el Tesoro, si va a salir a recuperar esos 2.000 millones de dólares que utilizó para contener el dólar dentro de las bandas cambiarias, o va a esperar al resultado de las elecciones y se va a guardar un cartucho por las dudas de que haya algún tipo de sorpresas”.

En este sentido, el economista subrayó: “Pareciera que el Gobierno se siente cómodo en un nivel, llegaron las elecciones en un nivel cercano a lo que fue la previa de las elecciones de Provincia de Buenos Aires, de alrededor de $1.350, pero sabemos que ese nivel de tipo de cambio a la economía real o a buena parte de los sectores no ayuda. Y otra cosa que tiene que hacer el Gobierno es empezar a acumular reservas en el Banco Central”.