En diálogo con Canal E, el economista y ex funcionario de Martín Guzmán, Ramiro Tosi, analizó en detalle las recientes declaraciones de Javier Milei sobre el tipo de cambio y la estabilidad económica del país. Según el Presidente, "el dólar no está caro y no hay atraso cambiario". Sin embargo, Tosi destacó que no hay un consenso teórico sobre los factores que determinan el tipo de cambio y que la estabilidad fiscal no garantiza por sí sola la apreciación de la moneda.

Para Ramiro Tosi, la relación entre el superávit fiscal y la apreciación cambiaria no es automática. "Estados Unidos tiene déficit fiscal hace 35 años y su moneda sigue siendo fuerte", explicó. También enfatizó que la economía argentina muestra síntomas de tensión cambiaria, lo que podría derivar en una mayor inestabilidad si no se toman medidas preventivas.

Qué se espera de la entrada y salida de dólares en cuanto a la liberación del cepo

Uno de los puntos clave de la discusión es el posible levantamiento del cepo cambiario. "Si se libera el cepo, la pregunta es si entrarán más dólares de los que saldrán", sostuvo Tosi. Por un lado, muchas empresas tienen capital atrapado en pesos y buscarán girar sus utilidades al exterior. Por otro, nuevas inversiones podrían ingresar dependiendo de la confianza en la economía.

El Gobierno deberá gestionar cuidadosamente estos flujos para evitar una salida masiva de divisas que genere un salto en el tipo de cambio. "Si todos quieren salir al mismo tiempo, el riesgo de devaluación es mayor", advirtió.

La relación entre el superávit fiscal y el atraso cambiario

El Gobierno insiste en que el superávit fiscal diferencia a esta gestión de otras crisis económicas. Sin embargo, el entrevistado recordó que, "tener equilibrio fiscal es una condición necesaria, pero no suficiente para evitar la apreciación cambiaria". La historia económica mundial muestra que incluso con superávit, algunos países han sufrido crisis cambiarias.

¿Argentina podría enfrentar la "enfermedad holandesa"?

Javier Milei sostiene que el país tendrá un "aluvión de dólares" gracias al auge del gas, petróleo, litio y agroindustria. Según el Presidente, esto impulsará los salarios y encarecerá los servicios. Sin embargo, Tosi remarcó que esto podría derivar en la "enfermedad holandesa", un fenómeno económico en el que el ingreso masivo de divisas aprecia el tipo de cambio y perjudica a la industria local.

"Los países que han enfrentado esto han creado fondos anticíclicos para mitigar sus efectos", explicó el economista. Sin medidas preventivas, el deterioro de la estructura productiva podría ser difícil de revertir.