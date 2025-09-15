Ramiro Tosi: “Vamos a ver en el discurso presidencial una ratificación del compromiso con el ancla fiscal”

El ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, en contacto con Canal E, se refirió a la coyuntura económica tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el rol del FMI y las expectativas frente al discurso presidencial que anunciará el presupuesto 2026.

Ramiro Tosi recordó que, “después de la elección justamente en la provincia de Buenos Aires hubo dos movimientos discursivos del Fondo, primero a través de un expuesto mensaje por la red social X de la vocera del organismo y después ya con un llamado telefónico de la titular Kristalina Georgieva con el ministro de Economía”.

La exigencia del FMI en el presupuesto

Según explicó, “el Fondo ya anticipó que a diferencia de lo que fueron los últimos dos años y eso seguramente está puesto en las negociaciones que ya están en marcha, quiere que efectivamente el Gobierno presente en el Congreso un presupuesto como cualquiera de los países con los cuales el Fondo tiene financiamiento”.

Además, Tosi señaló que el FMI exige disciplina: “Quiere que el Gobierno mantenga su disciplina fiscal, el Gobierno con el Fondo había pautado una meta de superávit primario más alta, acordate para este año el 1,6% del PBI respecto al 1,3% y para el año que viene eso estaba en el 2,2%”.

La necesidad de mantener el ancla fiscal

Asimismo, anticipó que el discurso presidencial ratificará el ancla fiscal: “Vamos a ver en el discurso presidencial seguramente una ratificación de Milei del compromiso con lo que él llama el ancla fiscal”.

Sin embargo, el economista advirtió que, “lo que van a estar atentos los inversores, el FMI, etcétera, los periodistas, nosotros, los analistas económicos, es ver si hay alguna señal del Presidente respecto a esto, que llegó la hora de hacer algo que no le gusta, que es hacer política y empezar a negociar el contenido, los lineamientos de ese presupuesto”.

Sobre el gasto, comentó: “El Gobierno ya hizo un ajuste muy grande en todo lo que es el grueso del gasto público, que tiene que ver con los salarios de los empleos públicos, las universidades, etcétera, las jubilaciones y pensiones, a partir de la modificación de la Fórmula de Movilidad”.

En este sentido, advirtió que, “lo que te queda para recortar dentro del gasto del Estado, básicamente lo que va a afectar buena parte de la clase media, que de alguna manera le dio la espalda a la elección, que es los subsidios a la energía y el transporte”.