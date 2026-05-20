Raúl Timerman:“Con la casta política corrupta no solo no terminaron, sino que da la impresión de que se han incorporado”

Las tensiones dentro del Gobierno nacional volvieron a quedar expuestas tras las declaraciones del presidente Javier Milei sobre la interna oficialista. Para el analista político, Raúl Timerman, y en diálogo con Canal E, el conflicto no solo existe, sino que refleja problemas estructurales de conducción política dentro del Ejecutivo.

“La interna existe, existe”, afirmó el analista, quien además cuestionó la manera en que el Presidente interpreta determinados hechos de la realidad política. Según explicó, Milei “no tiene una experiencia previa que le dé capacidad de gestión”, a diferencia de otros exmandatarios con recorrido ejecutivo previo.

Timerman remarcó que la situación se agravó a partir del denominado caso Adorni, episodio que, según señaló, comenzó con la difusión de imágenes del funcionario en Nueva York y escaló hasta transformarse en un problema político para el oficialismo.

El impacto político del caso Adorni

El analista sostuvo que el episodio afectó directamente la imagen del Gobierno y detalló cómo cayó la aprobación presidencial durante las semanas posteriores al escándalo. “La primera semana de marzo, por primera vez, el presidente de Milei tenía una aprobación de gestión menor a los 40 puntos”, explicó.

En ese sentido, agregó que el deterioro continuó hasta estabilizarse entre los 33 y 34 puntos de imagen positiva. “Daría la impresión que el caso Adorni ya hizo todo el daño que podía hacer a la percepción de calidad de gestión del gobierno”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió que podrían aparecer nuevas complicaciones si no se aclara la situación patrimonial del funcionario. “Si no presenta la declaración jurada o la declaración jurada presenta muchas sospechas, sí, le puede hacer un daño adicional”, señaló.

Internas, corrupción y desgaste en el oficialismo

Para Timerman, las disputas dentro de La Libertad Avanza serán inevitables de cara al próximo escenario electoral. El analista consideró que los dos grandes ejes discursivos del Gobierno —la lucha contra la inflación y contra la “casta política”— comenzaron a mostrar señales de desgaste. “Con la casta política corrupta no solo no terminaron, sino que da la impresión de que se han incorporado”, afirmó. Además, destacó que la percepción de honestidad será un valor central en las próximas elecciones y mencionó a figuras como Patricia Bullrich, Axel Kicillof y Miriam Bregman como dirigentes sin denuncias de corrupción en sus trayectorias.

Timerman también analizó la situación interna del gabinete y aseguró que Manuel Adorni quedó debilitado en distintos frentes. “Se convierte de alguna manera en un personaje triplemente no útil”, expresó, al señalar que perdió peso político como jefe de Gabinete, vocero y candidato.

Finalmente, concluyó que las disputas entre sectores cercanos a Santiago Caputo y Karina Milei profundizan la inestabilidad interna y “no benefician al Gobierno”.