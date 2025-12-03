Recaudación tributaria: “No solamente cayó de forma interanual, sino que un mes contra otro cayó también en términos reales”

El economista, Lucas Carattini, conversó con Canal E y se refirió a la caída real interanual de la recaudación tributaria, también advirtió que, más allá del impacto puntual de las retenciones, el desempeño de los tributos vinculados a la actividad también encendió alarmas.

Lucas Carattini explicó que la caída no solo fue interanual: “No solamente cayó de forma interanual, sino que un mes contra otro cayó también en términos reales”. Si bien reconoció que la baja transitoria de retenciones explica parte del retroceso, advirtió que el problema no se agota ahí: “Cuando vos mirás el desagregado de lo que es IVA, cargas sociales e impuesto al cheque, crecieron pero crecieron poco. O sea, no llegaron a crecer mucho en términos reales”.

Indefiniciones en la economía real

Y dejó un interrogante para los próximos meses: “Hay que ver cómo sigue acá para adelante, si esto significa una economía más ralentizada o si fue algo puntual del mes de noviembre”.

Sobre el efecto de los feriados, Carattini planteó que influyeron, aunque con matices: “Obviamente los feriados te podrían impactar en algunos impuestos, pero prácticamente en los meses tenemos feriados”.

Cómo fue el desempeño de los principales impuestos

Asimismo, destacó que, dentro de los tributos nacionales, los pilares siguen siendo retenciones, IVA y cargas sociales: “Los tres principales impuestos en Argentina son las retenciones, el IVA y las prestaciones o las cargas sociales, como se las conoce”. Sobre la misma línea, recordó que la discusión tributaria debe contemplar un elemento clave: “Tenés un tema de coparticipación, una puja con los gobernadores para ver cómo se distribuye esa recaudación”.

El entrevistado subrayó que el Gobierno bajó varios impuestos ligados al comercio exterior, lo que explica parte del retroceso: “El Gobierno adoptó muchas bajas de impuestos y eso obviamente te pega en la recaudación”. Pero al mismo tiempo señaló que el ajuste del gasto permitió sostener el equilibrio fiscal: “El Gobierno logra mantener el equilibrio porque la baja del gasto es incluso mayor en términos reales que lo que es el tema impositivo”.