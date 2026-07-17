El girasol gana terreno en Argentina y ya alcanza 3 millones de hectáreas sembradas

El girasol atraviesa uno de los mejores momentos de los últimos años, impulsado por precios internacionales firmes, una demanda sostenida y un fuerte crecimiento del área sembrada. En este contexto, este medio se comunicó con Diego Pasi, analista del mercado de granos y consultor de empresas agrícolas, para analizar las perspectivas del cultivo.

Desde Tandil, una de las regiones girasoleras más importantes del país, Diego Pasi explicó que el sudeste bonaerense mantiene una fuerte tradición en este cultivo por sus características climáticas. "Todo lo que es el sudeste de la provincia de Buenos Aires es una zona bastante girasolera", afirmó. Además, explicó que "el girasol se ha adaptado muy bien, con buenos rindes y, en estos últimos años, ha crecido mucho y hoy es uno de los mejores márgenes proyectados".

El conflicto entre Rusia y Ucrania impulsó el precio del girasol

Asimismo, señaló que la mejora de los precios internacionales del girasol fue determinante para este crecimiento. Según indicó, "los precios internacionales también han ayudado mucho", especialmente tras el conflicto entre Rusia y Ucrania, dos de los principales productores y exportadores mundiales de girasol y aceite de girasol.

A ese escenario se sumó la fuerte demanda de India. "Hoy le estamos exportando mucho a India", remarcó Pasi, y agregó que la combinación de una oferta restringida y un consumo creciente "llevó a que el precio del aceite de girasol esté en niveles muy altos", generando excelentes márgenes para los productores.

Fuerte crecimiento del área sembrada con girasol

A su vez, recordó que la superficie sembrada de girasol creció de manera significativa durante la última campaña. "Estábamos sembrando 2,4, 2,5 y este año estábamos en 3 millones de hectáreas", indicó, al tiempo que destacó el fuerte avance del cultivo en el NEA, donde "pasaron de 200.000 hectáreas o un poco menos a casi 500.000" gracias a mejores condiciones climáticas.

Respecto de la campaña 2026/27, el entrevistado consideró que el área sembrada se mantendría en niveles similares. "Creo que vamos en un área muy similar a lo que fue la campaña pasada", sostuvo, aunque advirtió que algunas regiones podrían modificar su esquema productivo por la llegada del fenómeno El Niño.

Sobre ese punto, explicó que "vamos, en principio, a un súper Niño", lo que implicaría mayores lluvias en gran parte del país. Sin embargo, aclaró que "al girasol mucho el agua no le gusta, el exceso de agua", por lo que algunas zonas podrían reducir superficie en favor de la soja.