Reducción de retenciones con sabor a poco: “Esperábamos otra cosa o pensábamos que el ritmo sea un poquito más acelerado”

Con el fin de analizar el clima que se vive en el sector agropecuario tras los anuncios del Gobierno sobre la reducción de retenciones, Canal E se comunicó con la especialista en agrofinanzas Mónica Ortolani.

“Por un lado, por supuesto que se celebra el rumbo de la baja de retenciones”, afirmó Mónica Ortolani, quien remarcó que “el sector brega” históricamente por la eliminación de esos derechos de exportación.

Cuál es el contexto de las retenciones

Además, explicó el origen de las retenciones y cuestionó su continuidad en el actual contexto económico. “Sabemos la injusticia de las retenciones”, sostuvo, y agregó que, “siempre el objetivo de las retenciones era, bueno, digamos, cuidar la mesa de los argentinos”.

Sin embargo, Ortolani aclaró que, “hoy la situación no es así” y que “los distintos gobiernos lo fueron tomando como una carga”.

El objetivo del Gobierno con los derechos de exportación

Asimismo, aseguró que durante el Congreso Maizar pudo percibir “visiones encontradas” entre los productores y empresarios agropecuarios presentes. “Se celebró la baja de retenciones y el Gobierno está cumpliendo con lo que había prometido de ir bajándolas”, señaló.

La entrevistada también reconoció que muchos productores esperaban anuncios más contundentes: “Encontrás a veces visiones encontradas de decir, bueno, esperábamos otra cosa o pensábamos que el ritmo sea un poquito más acelerado”.

A su vez, hizo especial foco en el caso del trigo, donde la reducción anunciada fue considerada insuficiente por buena parte del sector. “Por ahí se estima que es insuficiente, dos puntos, la baja de 7,5 a 5,5”, explicó.