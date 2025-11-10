Ricardo Buryaile: “No se puede solucionar los problemas del sector agropecuario a los manotazos”

El ex ministro de Agricultura, Ricardo Buryaile, analizó para Canal E la situación actual del campo argentino tras las fuertes inundaciones que afectaron a distintas regiones del país. También destacó la falta de una política estructural para el sector y cuestionó la improvisación del Gobierno.

“Para ser un país competitivo a nivel mundial como es el sector agropecuario, tenemos que tener una mirada más integral y no en detalles”, afirmó Ricardo Buryaile. Según desarrolló, Argentina necesita productores eficientes, pero también infraestructura para sostener esa competitividad. “No se puede solucionar los problemas del sector agropecuario a los manotazos. Hoy ponemos las motoniveladoras, hoy llevamos piedras, hoy ponemos un millón doscientos mil dólares”, advirtió.

La necesidad de resoluciones contundentes para el agro

Asimismo, subrayó que los problemas del agro no se resuelven con parches. “El problema de la Argentina no se trata de un millón doscientos mil dólares, son las obras necesarias para que todos estos productores no se vuelvan a inundar”, dijo, y enfatizó la necesidad de un plan a largo plazo que incluya a municipios, provincias y Nación: “La obra pública es imprescindible, no es una cuestión voluntaria, es imprescindible”.

Respecto al plan maestro de obras de la Cuenca del Río Salado, Buryaile señaló que no puede dividirse por jurisdicciones: “La obra del Salado es una obra que tiene incidencia en varias provincias y Nación. Entonces no es una cosa indiferente de que esta parte es de la provincia. Es un todo, por eso interviene Nación”. Además, cuestionó la utilización política del tema: “No hay que tomar de rehenes a los productores, ni el gobierno nacional ni los gobiernos provinciales”.

Inundaciones: una constante de cada año

A su vez, recordó que este tipo de emergencias se repiten todos los años. “Año a año pasa esto. Algunas veces con mayor gravedad, otras veces con menor gravedad. Pero la obra, si uno dice hago la fase 1 y no hago la fase 2, no sirve. Si usted hace las paredes y no le pone el techo a la casa, no sirve como casa”, planteó.

Sobre la postura del Gobierno frente a la obra pública, el entrevistado comentó: “No es excusa decir que hay choreo que por eso no se hace obra pública”. Y añadió: “Si un funcionario no pide la coima, ningún empresario se la paga. Hay que tener funcionarios honestos, es nada más que eso”.

También analizó los resultados de las últimas elecciones legislativas y la relación del campo con el Gobierno. “Hay que distinguir el voto del campo y el voto de la ruralidad. Son dos cosas distintas”, explicó. Luego, manifestó que, “si al productor agropecuario le va bien, la ruralidad vota de acuerdo a cómo está”.