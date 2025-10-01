El ex ministro de Agricultura y ex vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Ricardo Buryaile, pasó por Canal E y cuestionó la medida de ejercer las retenciones cero durante un corto periodo de tiempo y alertó sobre los riesgos de atar la política agropecuaria a presiones internacionales.

Ricardo Buryaile recordó cómo recibió el anuncio oficial: “Lo primero es con sorpresa, uno no está acostumbrado a que de buenas a primeras lees, escuchás que el vocero dice, a partir de ahora, retenciones cero”.

Cambios en el mercado agropecuario

Asimismo, advirtió que esa ventana temporal afectó la transparencia del mercado: “Cuando vos estableces una ventana de tiempo en la cual el mercado va a funcionar distinto a lo que funcionó un rato atrás o va a funcionar un tiempo adelante, no hay transparencia de mercado”.

Buryaile explicó cómo operó el esquema: “Normalmente los exportadores ganan algunos dólares, cinco dólares, seis dólares por tonelada, y estaban en 50, 70 dólares por tonelada. Mucho más de lo que es racional o razonable, y el productor recibía poco”.

A su vez, detalló la reacción inicial: “El productor se había acostumbrado a un nivel de retenciones y cuando le dijeron va a ser cero, obviamente todo el mundo se ilusiona que va a cobrar precio lleno, pero se dio cuenta que no era precio lleno”. Según relató, el beneficio fue efímero: “Entonces, lunes y martes cobró precio no lleno, un importante descuento, y el miércoles ya se cayó y el jueves empezó a caer”.

Retenciones cero y las necesidades del Estado

El ex ministro remarcó que la medida no apuntó a los productores: “Es cierto que hay una mejora, no es la mejora toda para el productor porque en realidad este esquema no fue pensado para el productor, hay que ser claro en esto, el esquema fue pensado en las necesidades del Estado”.

Sobre la misma línea, agregó que la urgencia fiscal motivó la decisión: “Cuando el Estado necesitaba 7.000 millones de dólares, ¿a quién va? A las exportadoras y las exportadoras dijeron nosotros tenemos que salir a buscar ese dinero, la necesitaba el Estado, la consiguieron las exportadoras y la pagó el producto”.