Riesgo país: impacto global y señales internas que preocupan a la Argentina

La reciente suba del riesgo país vuelve a poner en foco la vulnerabilidad de la economía argentina frente a shocks externos. Para el economista Camilo Tiscornia, el conflicto en Medio Oriente explica parte del fenómeno, aunque no es el único factor. “Hay parte del movimiento que tiene que ver con lo de Medio Oriente”, señaló, al tiempo que aclaró que la Argentina sigue la tendencia global, pero con matices propios.

En ese sentido, el economista remarcó que el comportamiento local ha sido más desfavorable que el de otros países. “Pareciera haber como alguna diferenciación ligeramente negativa”, explicó, al comparar la evolución del riesgo país y la bolsa argentina con los mercados internacionales. Esta dinámica refleja una fragilidad adicional que preocupa a los inversores.

Factores internos y señales de alerta

Más allá del contexto global, Tiscornia identificó elementos domésticos que inciden en la percepción del mercado. “No venimos de buenos meses en materia de indicadores muy importantes como la inflación y actividad económica”, sostuvo. Según su análisis, estos datos afectan directamente las expectativas y el humor social.

A pesar de algunos avances en variables financieras —como la baja del tipo de cambio, las tasas de interés y la acumulación de reservas—, estos no lograron compensar el deterioro en la economía real. “Esa parte de actividad económica, de inflación, que repercute mucho en el sentimiento de la gente común, no ha venido del todo bien”, subrayó.

Sin embargo, el economista destacó señales incipientes de mejora. En base a mediciones privadas, anticipó una desaceleración inflacionaria: “Para el mes de abril tuvimos 2,4%, que es un punto menos de lo que había dado el INDEC para marzo”. Este dato podría marcar un cambio de tendencia en los próximos meses.

Inflación, crédito y posible recuperación

De cara al futuro, Tiscornia se mostró moderadamente optimista respecto a la evolución de los precios. “La inflación me parece que tiene chances de seguir bajando”, afirmó, descartando que se trate de un fenómeno aislado. En ese marco, explicó que los aumentos mensuales responden a un proceso de normalización económica.

“Que aumenten está dentro de lo lógico”, indicó sobre las subas en tarifas y servicios, y recordó que el congelamiento prolongado de precios generó distorsiones que aún se están corrigiendo.

Otro factor clave es la baja de tasas y la reactivación del crédito. “Poco a poco, lentamente, se está dando una reactivación del crédito”, señaló, y agregó que este proceso podría mejorar la percepción económica de la población.

En síntesis, el escenario combina tensiones externas con desafíos internos, pero también abre la puerta a una posible mejora gradual si se consolidan las tendencias positivas en inflación y financiamiento.