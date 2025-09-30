Roberto Corné: “El 40% de los trabajadores informales está bajo la línea de pobreza”

Roberto Corné, sociólogo, remarcó en diálogo con Canal E que la línea de pobreza medida por el INDEC presenta un problema de origen: se construye a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2004-2005. Según detalló, la Canasta Básica Total (CBT) promedia alrededor de $1.100.000, pero esta cifra no refleja el peso real de los gastos fijos actuales, que se ubican entre $500.000 y $600.000.

“Si una familia debe destinar esa suma a servicios básicos como luz, gas, agua, ABL y expensas, le quedan apenas $400.000 para vivir. Ahí está el error casi terrible de esta medición”, sostuvo.

El aumento del trabajo no registrado

El especialista explicó que en octubre de 2023 el 36% de los asalariados estaba en situación de informalidad, y hoy la cifra se acerca al 38% (37,7%). Al cruzar este dato con la línea de pobreza, más del 40% de esos trabajadores informales se encuentra bajo la CBT, mientras que entre los registrados solo el 12% está en esa condición.

“La registración garantiza mejores condiciones para no caer bajo la línea de pobreza, aún con las reformas legales que impulsó este gobierno”, afirmó.

Monotributistas y medición estadística

Corné criticó que los monotributistas sean considerados trabajadores informales en las estadísticas oficiales: “El monotributista es un autónomo que se lo hace figurar como si fuera un asalariado. Si se los incorpora al cálculo, el trabajo no registrado sube al 42%”.

Periodo de prueba y reformas laborales

Respecto al marco legal, el sociólogo recordó que Argentina tuvo menos trabajo no registrado antes de la introducción del periodo de prueba en los 90. Ese esquema, que llegó a extenderse hasta 8 meses durante el gobierno de Carlos Menem, hoy fue reinstalado por la reforma laboral.

“Esto es una locura. Se retrocede a los años 90 con periodos de prueba de hasta 8 meses, creación de la figura del colaborador y la derogación de normas que disuadían la no registración. Aunque parte de la reforma está frenada en la justicia laboral, esos artículos están vigentes”, advirtió.

El debate entre empresarios y trabajadores

Corné también apuntó contra los reclamos empresariales por reducir costos laborales para competir con importaciones: “Eso ya se hizo y fracasó. Los que presionan por quitar derechos son los lobbies de las grandes corporaciones, que además tienen capacidad de pagar la seguridad social”.