Roberto Rojas: “Achicar aún más el gasto público, en los servicios básicos que presta el Estado, va a ser cada vez más difícil”

El economista, Roberto Rojas, en contacto con Canal E, se refirió a la paradoja entre el festejo del mercado financiero y la caída de la recaudación fiscal, en un contexto de “inestabilidad del tipo de cambio” y una economía que, según señaló, “muestra día a día la baja de actividad”.

Roberto Rojas explicó que, mientras “las empresas argentinas volvieron a recuperar valor en las bolsas locales e internacionales”, al mismo tiempo se observa “una caída de la recaudación, que representa la baja de actividad”. Este contraste, aseguró, genera interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal: “Si el Gobierno pretende mantener el equilibrio fiscal y sigue bajando la recaudación, ¿cómo va a ser para mantener ese propio equilibrio?”.

Se reduce el margen para seguir achicando el gasto público

Asimismo, advirtió que, “achicar aún más el gasto público, fundamentalmente en los servicios básicos que presta el Estado, va a ser cada vez más difícil”. Según desarrolló, si el Gobierno insiste con la meta de equilibrio, “tendrá que hacer mayores recortes a partidas que no había tocado aún”.

Rojas destacó que el límite de los ajustes lo impone la sociedad. “Lo único que queda es ajustes, cada vez más servicios”, afirmó, y ejemplificó con “los problemas con las rutas, con las inundaciones de los caminos rurales”, donde “los municipios no pueden hacer frente a la reparación de los mismos”. Además, señaló que, “la provincia tampoco tiene los recursos suficientes para mantenimiento y en las rutas nacionales pasa lo mismo”, lo que encarece la logística y “nos hace cada vez menos competitivos”.

El impacto de las importaciones sobre la producción local

En relación con la apertura comercial, remarcó que, “el efecto de poder importar prácticamente sin control hace que cada vez haya menos producción local”. Además, recordó que este fenómeno “ya lo hemos vivido en la década de los 90, en el final de la convertibilidad”, y subrayó que, “finalmente fue la sociedad la que dijo es hasta acá”.

Sobre la privatización del mantenimiento vial, el entrevistado explicó que, “eso es una percepción de cómo se debe organizar la sociedad y los gastos colectivos”. Sobre la misma línea, agregó que, “el Gobierno siempre pretendió que sea una autogestión desde el sector privado”, aunque criticó que, “las empresas administradoras siguen cobrando peajes en las rutas nacionales y tampoco la gente se siente tan feliz con el estado de las rutas”.

Luego, manifestó que el dilema radica en el modelo de Estado: “Podemos hacer una ecuación contable, ingresos y gastos, o una ecuación de desarrollo”. Y ejemplificó: “Uno puede pensar que el tren me da ganancia o no, pero traslado mucho más barato los bienes, tengo menos destrucción de ruta, menos contaminación, y soy más competitivo vía precios”.