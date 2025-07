Desde el sector azucarero hubo un fuerte repudio a la intención del presidente brasileño Lula da Silva de incorporar el azúcar al libre comercio del Mercosur. En este contexto, este medio se comunicó con el presidente de la Unión Industrial de Tucumán, Jorge Rocchia Ferro, quien sostuvo que, “este debe ser el intento número 40 de Brasil de querer entrar en la República Argentina”.

Jorge Rocchia Ferro explicó que las asimetrías entre Argentina y Brasil son abismales. “Brasil es el productor más grande del mundo, produce 35.000 millones de litros de alcohol, muele 630.000 toneladas de azúcar y tiene más de 500 ingenios. Nosotros tenemos 19 ingenios, producimos más o menos 600 millones de litros de alcohol y producimos 2 millones de toneladas”, detalló.

La comparación productiva de Argentina con Brasil

Y agregó: “Nosotros somos casi un 2%, un 1,8% de la producción brasileña. No estamos subsidiados, no tenemos créditos preferenciales a 30 años, no tenemos absolutamente nada. Brasil creció con todo ese bagaje de apoyo económico”.

Ferro enfatizó que permitir la entrada del azúcar brasileño al país sería inviable desde lo económico y lo social: “Son 200.000 personas que viven del azúcar entre directos e indirectos, entonces no hay ninguna chance”. Además, remarcó que existe una legislación vigente que impide ese tipo de apertura: “Hay una ley que marca las asimetrías. Más allá que una ley mata a otra ley, es imposible”.

Las "tres Argentinas"

“La Argentina son tres Argentinas: la de Vaca Muerta, la de la pampa húmeda y la nuestra, de Ceibas para arriba, que es una zona tremendamente pobre”, describió. Luego, manifestó que, “donde hay mayor desocupación, mayor indigencia, donde hay mayor, digamos, hambre, por decirlo de alguna manera”.

Con respecto a la situación actual de la economía tucumana, el entrevistado comentó: “Todo lo que está en Tucumán en lo que es trabajo, estamos mal. La apertura de las importaciones nos ha golpeado mucho, tenemos muchísimos problemas”.

A su vez, indicó que los sectores más afectados son los textiles, el citrus y algunas industrias automotrices: “Los textiles han suspendido una cantidad interesante de personas y sin posibilidad de volver al trabajo. El citrus está bien complicado, los precios han caído a nivel mundial y la actividad citrícola en Tucumán está mal”.