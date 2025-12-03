Rodolfo Aguiar: “Vamos a impedir que vuelvan a encender la motosierra en el Estado”

Con el fin de analizar el clima de tensión creciente entre el Gobierno y los trabajadores estatales, este medio se comunicó con el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien volvió a encender la discusión tras conocerse la intención oficial de avanzar con nuevos recortes en el sector público durante 2026.

El conflicto escaló luego de que el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, hablara públicamente de reducir un 10% la planta estatal. Desde ATE, Rodolfo Aguiar respondió: “Lo que él no sabe o tiene que saber es que los estatales también vamos por él”.

La confrontación del Gobierno

Sobre el significado de esa frase, explicó: “Significa lucha, es una frase en el marco de la confrontación que el Gobierno ha decidido en el marco de la guerra, que el Gobierno nos declaró a los estatales hace dos años, apenas asumía sus funciones”. Y comparó: “Yo recuerdo que fue el Presidente el que dijo ‘voy a destruir el Estado’. Que alguien nos hable de una frase más golpista que esa”.

Aguiar se refirió a la intención oficial: “Vamos a impedir que vuelvan a encender la motosierra en el Estado. La Administración Pública Nacional no resiste un ajuste más”.

Rechazo al esquema de desregulación

Asimismo, recordó que ya existe un rechazo parlamentario directo al esquema de desregulación impulsado por Sturzenegger. “El pueblo, a través de sus representantes en el Congreso, ya rechazó los decretos de desregulación del Estado. No existe ninguna posibilidad de que el Gobierno aplique un nuevo ajuste”, afirmó.

ATE ya había anunciado un paro nacional para cuando la reforma laboral se trate en el Congreso. Sin embargo, el nuevo escenario acelera los tiempos. “Además de evaluar adelantar el paro nacional, vamos a iniciar protestas sorpresivas”, anticipó el entrevistado.

Al explicar este tipo de medidas, señaló: “Quiere decir fundamentalmente no alertar a la policía, que se ha dedicado tristemente a golpear, a perseguir a quienes deciden ejercer un derecho constitucional”.