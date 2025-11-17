El presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA), Rodolfo Rossi, pasó por Canal E y evaluó el reciente entendimiento entre Argentina y Estados Unidos y aportó definiciones clave sobre el impacto que podría tener en la cadena sojera.

Rodolfo Rossi destacó que el anuncio “jerarquiza las relaciones bilaterales de Argentina”, aunque advirtió que aún falta conocer detalles: “No conocemos evidentemente la letra chica, cuando veamos realmente la letra podríamos opinar un poco con más fundamentos”.

Todavía no hay precisiones sobre el acuerdo

Asimismo, valoró el acuerdo como “positivo”, pero no dejó de mencionar que algunos especialistas advierten posibles desequilibrios. “Algunos economistas están diciendo que hay un desbalance entre las cosas que favorecen esa relación a Estados Unidos respecto a la Argentina”, señaló. Aún así, remarcó puntos relevantes como “el tema carnes, fundamentalmente” y la potencial reapertura del biodiésel: “Algo hay sobre el tema biodiesel, que por lo menos hay una puerta que se nos cerró hace tiempo”.

Uno de los puntos más comentados del entendimiento bilateral fue la frase sobre “estabilizar el comercio mundial de soja”. En este contexto, Rossi planteó: “El comercio internacional de soja es un comercio libre, un comercio de oferta y demanda. Me parece que no habría que meterse con un tema que siempre buscamos la libertad de los mercados”.

Choque de intereses entre Argentina y Estados Unidos

Además, recordó que Estados Unidos juega bajo sus propios intereses agrícolas: “Cualquier opinión de Estados Unidos influenciada por los farmers americanos seguramente nunca van a ir a favor de nuestra producción y nuestro desarrollo”.

Con respecto a los movimientos de China y las negociaciones con Estados Unidos, el entrevistado explicó que la dinámica del mercado depende estrictamente del precio: “Hoy el precio no lo maneja Chicago, la provisión fundamental que tiene China viene de parte de Brasil y Brasil baja un poquito su precio y mantiene un mercado sólido”.

Sobre la posibilidad de que Donald Trump presione para que Argentina absorba parte de la demanda que China dejaría de realizar a Estados Unidos, respondió: “Presionar obviamente va a haber presiones, pero no creo que mostremos una debilidad frente al principal sector de la economía argentina”. Y agregó: “Tenemos una industria sólida que necesita abastecerse más todavía para exportar más”.