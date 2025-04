Rodríguez Saráchaga: "El PRO fue muy ingenuo, le votó todo sin garantizarse nada"

En la cuenta regresiva hacia las legislativas, el analista José María Rodríguez Saráchaga, en diálogo con Canal E, describió un panorama político caótico, donde el “no debate” y la división opositora reconfiguran las chances electorales.

El entrevistado fue contundente al describir el reciente armado de debate como una jugada estratégica en favor del oficialismo: “El no debate, es el famoso no debate”, ironizó. Según él, el formato planteado dejó de lado la discusión real de ideas y permitió que Caputo avanzara sin riesgos: “Tiene una estrategia inteligente: no tiene nada que perder en Capital. Si no hace un papelón, ya ganó”.

Rodríguez Saráchaga también remarcó que el esquema perjudicó a candidatos menos conocidos, como Los Penatos, que “necesitaba el debate para hacerse más visible” y que además enfrenta el desafío de competir en un distrito que no la tiene como figura familiar: “Encima viene de ser legisladora en la Provincia”.

Una oposición fragmentada y sin rumbo

Saráchaga apuntó contra la oposición, acusándola de desorganización: “Están todos divididos”, afirmó. En su análisis, ni el kirchnerismo ni el PRO logran consolidarse. En el primer caso, criticó la inclusión de figuras polémicas: “Ponen un ladrón de bancos dentro de la lista”. En el segundo, describió un escenario de dispersión: “El PRO se dividió en cuatro”.

La falta de unidad, según el especialista, diluye las posibilidades de ganar: “Sumás 1 o 2% de acá, 2 o 3% de allá... y es difícil”, resumió con pragmatismo.

Adorni con viento a favor

Consultado sobre las chances del vocero presidencial, Manuel Adorni, Rodríguez Saráchaga fue claro: “Debe andar arriba del 20, 25%”. Atribuyó ese piso a una conjunción de factores políticos y económicos: “Se le alinearon los planetas: liberación del cepo, dólar estable, apoyo del Fondo, y visibilidad como vocero”.

Además, destacó el respaldo clave de Javier Milei, quien “salió a ayudarlo con la campaña”, potenciando su alcance en la recta final.

Marra, con poco caudal pero peso estratégico

Respecto a Ramiro Marra, describió una caída significativa en las encuestas: “Arrancó con 10, 12 puntos; ahora le dan menos de 5”.

Sin embargo, enfatizó que ese porcentaje puede ser determinante en el resultado final: “Igual son 5 puntos que pueden definir la elección”.

Según su visión, más allá del lugar que ocupe, La Libertad Avanza ya logró su objetivo: “Aunque pierda, van a decir que ganaron porque pasan de 3 legisladores a 45”.

La Legislatura, el verdadero campo de batalla

El analista advirtió que el poder de negociación cambiará drásticamente tras las elecciones: “Sea que saque 30 o 25%, Adorni va a tener legisladores para negociar de forma muy distinta”. Aseguró que el PRO actuó con ingenuidad: “Le votó todo sin garantizarse nada”, lo que obligará a repensar acuerdos políticos a futuro.

La Provincia, otro frente de pelea

En cuanto a la Provincia de Buenos Aires, Rodríguez Saráchaga consideró que si el PRO y La Libertad Avanza se unen, el kirchnerismo tiene pocas chances: “Kicillof viene con 6 años de desgaste”. Pero advirtió que las internas dificultan cualquier fusión efectiva: “El problema no son los líderes, el problema es el número 5 que puede pasar a ser el 12”.

La pelea por el poder territorial se intensifica: “Lo que vimos en Avellaneda, con carteles arrancados, muestra ese proceso”, dijo en referencia a las disputas de base.