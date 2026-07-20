Romano: “Las ventas de soja vienen lentas, estamos abajo del 30% cuando históricamente es 37%”

El mercado agrícola atraviesa una semana marcada por la volatilidad internacional, con subas en Chicago impulsadas por el conflicto entre Rusia y Ucrania, una mayor demanda china de soja estadounidense y algunas dudas climáticas en Estados Unidos. En ese contexto, este medio se comunicó con el analista de mercados, Dante Romano.

Dante Romano explicó que el principal motor de la suba internacional pasa por el trigo debido a los ataques en el Mar Negro. “Hoy tenemos un arranque del mercado nocturno de Chicago, la verdad que con una suba realmente muy fuerte”, señaló. Y agregó que, “esto viene siendo liderado por el mercado de trigo” debido a que “están siendo atacados buques comerciales de granos” y “también infraestructura portuaria”.

Cómo se desarrolla el comercio mundial de granos

Según desarrolló, la preocupación pasa por el peso que tiene esa región en el comercio mundial. “La mercadería de esa zona, que representa el 40% del comercio del mundo, va a poder ser movida o no”, sostuvo. A esto se suma que “China está comprando soja norteamericana de forma más fuerte” y “alguna duda climática sobre lo que está pasando en Estados Unidos”, factores que, afirmó, “está generando un punto de ebullición bastante importante”.

Romano consideró que el escenario internacional podría llevar a un fuerte movimiento comercial en Argentina. “No sería nada raro que viéramos hoy un precio que los productores estaban buscando, de alrededor de 500.000 pesos en la soja, que debería generar ventas importantes”, afirmó.

Lentitud en la comercialización del mercado agrícola

Sin embargo, aclaró que el productor continúa comercializando lentamente. “Las ventas a precios de soja de parte de los productores vienen lentas, estamos abajo del 30%, en el 29%, cuando históricamente el promedio es del 37%”, detalló.

En cambio, el entrevistado explicó que el maíz mantiene un ritmo normal. “En el caso del maíz estamos al 38%, que es prácticamente el promedio histórico”, indicó.

Luego, manifestó que la cautela tiene una explicación clara. “La cosecha de soja ya terminó, generalmente cuando el productor se guarda los granos es muy difícil incentivarlos para que los pueda volver a alargar”, sostuvo. Además, recordó que quienes sembrarán la próxima campaña cosecharán en pleno año electoral: “Eso los lleva a ser muy conservadores a la hora de sus ventas”.